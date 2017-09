Pinneberger schnüren Sportschuhe

vergrößern 1 von 2 Foto: Erdbrügger 1 von 2

von René Erdbrügger

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:00 Uhr

„Es ist ein Ereignis für die breite Masse“ – damit brachte es Sven Hanson, Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg, auf den Punkt. Die Pinneberger dürfen wieder ihre Laufschuhe schnüren. Die Stadtwerke, ihr Tochterunternehmen Pinnau.com sowie die Leichtathletikabteilung des VfL Pinneberg laden für Sonntag, 24. September, zum 23. Stadtwerkelauf ein. Im vergangenen Jahr nahmen etwa 500 Sportsfreunde daran teil. Zudem werden die Geschäfte geöffnet haben.

Während der Präsentation des Programms in den Räumen der Stadtwerke stellte VfL-Hauptorganisator Klaus Böttcher klar: „Es ist ein Angebot von Pinnebergern für Pinneberger.“ Denn für jeden Freizeitsportler und -läufer ist etwas dabei – zugeschnitten auf die jeweilige Kondition. Und: Am Stadtwerkelauf können Läufer aller Altersgruppen teilnehmen. Sie müssen keinem Verein angehören.

Außer dem Mannschaftslauf (3000 Meter, Start: 11.30 Uhr) werden ein 1000-Meter-Schnupperlauf (10 Uhr), ein 2000-Meter-Anfängerlauf (10.10 Uhr), die 5000-Meter-Mittelstrecke (10.40 Uhr) sowie als Krönung die 10 000-Meter-Langstrecke ab 12 Uhr angeboten. Start und Ziel ist jeweils vor der Drostei. Der Rundkurs führt wie immer durch die Innenstadt. Siegerehrung ist um 13 Uhr.

„Die Streckenlänge ist eine ungefähre Angabe“, berichtete Böttcher. Die Zeit werde mit der Handstoppuhr von VfL-Mitgliedern gemessen. „Wir leben von der Tradition“, sagte er und gab damit das Stichwort für Jörn Dwenger von der gleichnamigen Bäckerei. Er spende für jeden Teilnehmer Dinkelbrötchen und Brot. Für ihn stehe der Mannschaftslauf im Vordergrund, bei dem die Firmen in den eigenen Trachten mitlaufen können. „So wird der Sport in die eigenen Firmen gebracht“, sagte Dwenger. Darüber hinaus erhalten alle, die mitmachen, eine Urkunde, eine Medaille und ein T-Shirt.

Sportlich geht es auch nach Ende des Stadtlaufs weiter: So gibt es eine Zumba-Party und Lachyoga (unserer Zeitung berichtete). Darauf wies Pinnebergs Stadtmanager Dirk Matthiessen hin. Am Lindenplatz werde jede Menge Leben sein, versprach der Stadtmanager. „Wir hoffen auf gutes Wetter und viele Teilnehmer“, so Dieter Scheithe, Vorsitzender der Leichtathletikabteilung.