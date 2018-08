Pinneberger Musikschule sucht Instrumentalisten

von René Erdbrügger

20. August 2018, 14:15 Uhr

Die Musikschule der Stadt Pinneberg bietet für die neue Saison die Einstiegschance für Instrumentalisten, die Lust haben, in einem von drei Orchester der Musikschule mitzuwirken. Alle drei Ensembles der Einrichtung – „Cellalini“ das Vororchester, das Jugendsinfonieorchester und das Kammerorchester für die Erwachsenen – starten mit einem frischen Programm in das neue Saison. „Vor allem haben wir noch für das Vorchorchester ‚Cellalini‘ freie Plätze für Neueinsteiger“, sagt Musikschulleiter Alireza Zare.

Das Heranführen junger Musiker an die großen Ensembles zähle zu den wichtigen Aufgaben der Musikschule. „Dank der Förderung durch die Hamburger Ritterstiftung konnte dafür mit den ,Cellalin’i ein eigenständiges Vororchester etabliert werden“, sagt der Leiter. Die jungen Streicher der „Cellalini“ werden von der erfahrenen Dirigentin Maike Mechelke systematisch auf die Mitwirkung im Jugendsinfonieorchester vorbereitet. Gemeinsame Auftritte mit den „Großen“ dienten zudem der Motivation. Derart wachsen junge Musikanten in ganz gezielt in neue Aufgaben hinein.

„Die Mitwirkung in einem Orchester ist ziemlich begrenzt. Besonders jetzt mit dem Beginn des neuen Schuljahres bekommen die jungen Musiker die Chance in so ein Orchester mitzuwirken“, sagt Musikschulleiter Zare. Alle drei Orchester der Musikschule stehen allen Instrumentalisten offen, sie müssen nicht Unterricht an der Musikschule der Stadt Pinneberg erhalten, um mitspielen zu dürfen.

Wer sich für eine Mitwirkung interessiert, kann sich auf der Homepage der Musikschule oder unter Telefon (0 41 01) 21 15 71 anmelden. Eine Probestunde ist möglich. >

www.musikschule-pinneberg.de