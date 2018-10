SPD-Kreisparteitag am 27. Oktober : Pinneberger Jungsozialisten fordern Grundeinkommen

Die SPD im Kreis Pinneberg lädt für Samstag, 27. Oktober, um 10 Uhr zu ihrem Kreisparteitag mit Kreisdelegiertenkonferenz in den FTSV-Sporttreff am Ramskamp 2a in Elmshorn ein. Gewählt werden die Kreisdelegierten für die Wahl des Europäischen Parlaments. Außerdem wird ein Kreisvorstand gewählt. Der Vorsitzende Thomas Hölck, 56 Jahre alter Bauingenieur und Landtagsabgeordneter aus Haseldorf, tritt erneut an. Seit 2012 führt er den SPD-Kreisverband. Als seine Stellvertreter kandidieren Heidi Keck aus Wedel und Helge Neumann aus Hemdingen. Auf der Tagesordnung stehen zudem zahlreiche politische Themen und Anträge. So fordert der Kreisvorstand, den Mindestlohn auf 12,63 Euro je Stunde anzuheben. Das derzeitige Mindestlohnniveau sei nicht existenzsichernd. Darüber hinaus geht es um ein solidarisches Grundeinkommen (siehe Beitrag oben), Videoüberwachung in Nahverkehrszügen, das Rentenniveau, ein mögliches Ausbildungsgeld für angehende Erzieher, die Kommunalisierung und Rekommunalisierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und die Direktwahl des Bundesparteivorsitzenden.