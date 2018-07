Pinneberger Hippies im Fernsehgarten

von René Erdbrügger

19. Juli 2018, 11:45 Uhr

Große Ehre: „The New Love Generation“ (Foto) mit Musikern aus Pinneberg und Hamburg sind am Sonntag, 22. Juli, zu Gast im ZDF-Fernsehgarten. Die beliebte Unterhaltungsshow startet um 11.50 Uhr und die Band wird gleich zu Beginn ein Medley aus ihrer aktuellen CD „Summer of Love“ zum Besten geben. Mit „San Francisco“, „California Dreamin‘, „Let’s go to San Francisco“ und „Love the one you’ re with“ geht es zurück in die Flower-Power-Zeit. Mit Auftritten im Cap Polonio und im Rathaus haben die Sänger und Sängerinnen bereits eine große Fangemeinschaft gewinnen können.