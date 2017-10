Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberger gewinnt Buchpreis +++ Datenschnüffler in Pinnebergs Innenstadt +++ Kirchenbüro in Barmstedt schließt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

von shz.de

erstellt am 13.Okt.2017 | 06:00 Uhr

Pinneberg Der Pinneberger Tibor Rode hat gestern die Frankfurter Buchmesse als Sieger verlassen. Der Autor freut sich über den ersten Deutschen-eBook-Award, den er für „The Message“ gewann. Eine Art Horror-Thriller, der nur aus Nachrichten aus einem Chat-Verlauf von zehn Studenten besteht. Die Jury bezeichnete das Werk als „konsequent neuartig umgesetzt“. Rode nahm den Preis mit Vertretern des Produktionsunternehmens Oolipa entgegen.

Pinneberg Das Stadtmarketing und Innenstadt-Kaufleute in Pinneberg wollen Handy-Nutzer orten und so eine Frequenzanalyse erstellen. Das sogenannte WLAN-Tracking erfasst Smartphones mit aktivierter Suche nach kabellosen Netzen. Die Landesdatenschutzbeauftragte kritisiert das Projekt. Mit den MAC-Adressen würden individuelle Daten gespeichert, die Missbrauch ermöglichten.

Barmstedt Das Büro der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Barmstedt wird wegen Renovierungsarbeiten vom kommenden Montag an bis einschließlich Donnerstag, 16. bis 26. Oktober, geschlossen. Das hat die Kirchengemeinde mitgeteilt. Die Mitarbeiterinnen sind jedoch während der regulären Öffnungszeiten telefonisch unter 04123-3139 sowie per E-Mail an kirche.barmstedt@t-online.de erreichbar.

Elmshorn Sie setzen sich für die Belange der jungen Elmshorner ein: Der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) ist in der Krückaustadt der Vermittler zwischen den Interessen und Anliegen der Kindern und Jugendlichen und der Kommunalpolitik. Die Amtszeit des aktuellen, elften KJB neigt sich allerdings dem Ende zu. Wer sich für die Belange seiner Altersgenossen einsetzen will, sollte nicht nur Begeisterung für die Arbeit mitbringen, sondern sich auch sputen: Am Sonnabend, 14. Oktober ist der Abgabetermin für Kandidaten, die sich für ein Mandat im KJB bewerben wollen. Für die kommenden zwei Jahre stehen folgende Punkte auf der Agenda des KJB: ein Treffpunkt für Jugendliche im Steindammpark, eine „Youth Bank“ zur Finanzierung von Ideen junger Elmshorner sowie das Radfahren aus Jugendsicht. Wer sich bewerben will, muss einen Wahlvorschlag – online abrufbar – ausfüllen und von fünf Wahlberechtigten unterschrieben beim Rathaus Elmshorn, Schulstraße 15-17, oder im Schulsekretariat abgeben. Die Wahl auf zwei Jahre findet vom 20. bis 24. November statt. Alle Elmshorner zwischen zwölf und 20 Jahren, die mindestens seit drei Monaten hier wohnen, können sich aufstellen lassen.

Uetersen Gestrandet in der Rosenstadt. Es könnte schlimmer kommen! Für Nikki Misurelli war ihr unfreiwilliger Stopp in Uetersen ein Segen, konnte ihr dort doch bei der Reparatur ihres Motorrades geholfen werden. Und das war wichtig, denn die 31-Jährige ist 2015 mit ihrer Honda in Alaska mit dem Ziel aufgebrochen, die Welt zu entdecken. Und dieses Vorhaben kann sie nun, nach ihrem Aufenthalt in der Werkstatt von Florian Engel, weiterhin umsetzen.

Quickborn Morgen setzt der Verein Stadtmarketing Quickborn seine Unterschriftenaktion für eine Verlegung der Polizeiwache in die Innenstadt fort. Mehr als 750 Bürger haben sich der Forderung bereits angeschlossen. Knud Hansen und Michael Unger stehen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr am Quickborner Forum in der Bahnhofstraße 100 und beantworten Fragen zu der seit einigen Wochen laufenden Aktion.

Wedel Die Fahrradgruppe, die sich bislang donnerstags um 14 Uhr bei der Begegnungsstätte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Rudolf-Höckner-Straße 6 getroffen hat, hat sich aufgelöst. Dies teilte die Geschäftsführung des DRK-Ortsvereins mit. Der Grund ist mangelnde Resonanz.

Hamburg Ein Drittel des Ausbaus des Radwegenetzes ist laut Hamburger Verkehrsbehörde fertig. Der Senat plant, bis 2020 etwa 280 Kilometer Velorouten in Hamburg zu bauen. Das Projekt ist mit 30 Millionen Euro vom Bund finanziert, fünf Millionen Euro kommen aus der Landeskasse. Im Hamburger Umland plant die Metropolregion Hamburg Rad-Schnellwege mit einer Breite von vier Metern.

Schleswig-Holstein In Norddeutschland sollen am Freitag und Samstag erneut zahlreiche Postbankfilialen geschlossen bleiben. Wie Frank Schischefsky, Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag sagte, sind alle Postbank-Beschäftigten aufgerufen, sich an dem bundesweiten Warnstreik zu beteiligen. Damit solle Forderungen nach höheren Löhnen und besserem Kündigungsschutz Nachdruck verliehen werden. Die Tarifverhandlungen für rund die rund 18.000 Beschäftigten bei Postbank, Postbank Filialvertrieb AG sowie Tochterunternehmen waren im September ergebnislos abgebrochen worden.