Beziehung : Pinneberger Freikirche bietet Ehe-Kurse an

Pastor Hartmut Riemenschneider von der Kirche am Fahlt bietet einen Ehe-Kursus an – zur Stärkung der Beziehung

von René Erdbrügger

21. September 2018, 12:00 Uhr

Ist die Ehe ein Auslaufmodell? Liest man die aktuelle Statistik, so gibt es Grund zur Hoffnung: Die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Wie das Statistische Bundesamt im Juli mitteilte, wurden 2017 durch richterlichen Beschluss insgesamt 153 500 Ehen geschieden. Das ist ein Rückgang um 9000 Scheidungen im Vergleich zum Vorjahr.

Für Pastor Hartmut Riemenschneider von der Freikirche am Fahlt ist das immer noch zu viel. Er glaubt an die Institution Ehe. Deswegen bietet er an sieben Abenden einen Ehe-Kursus an. Beginn ist am Mittwoch, 17. Oktober. Das Ziel ist es, Paare darin zu unterstützen, zusammenzuwachsen und eine gesunde und glückliche Beziehung zu bauen, die ein Leben lang hält. „Man muss es machen, bevor es Probleme in der Beziehung gibt“, sagt Pastor Riemenschneider. Jede Partnerschaft habe Herausforderungen. Jedes Paar müsse lernen, Dinge anzusprechen.

Der Ehe-Kursus – entwickelt vom Londoner Ehepaar Nicky und Sila Lee – richtet sich an verheiratete oder zusammenlebende Paare, die ihre Beziehung stärken möchten. Einige Teilnehmer möchten in ihre Partnerschaft investieren und Krisen vorbeugen, andere suchen Hilfe in konkreten Konflikten und Herausforderungen, umschreibt es der Pastor. Die ersten Anmeldungen liegen vor: Das älteste Paar ist um die 60, das jüngste um die 30 Jahre alt. Die Paare sollten gemeinsam erscheinen.

Damit es nicht zu förmlich wird, beginnt jeder Abend mit Getränken und Snacks an einem Tisch für zwei Personen. Spannende Referate und Erfahrungsberichte sollen Impulse für den Beziehungsalltag und Anregungen für Gespräche zu zweit geben. „Dezente Hintergrundmusik während der Gesprächszeiten sorgt dafür, dass man sich ungestört mit dem Partner austauschen kann“, so der Pastor.

Die sieben Treffen sollen den Teilnehmern helfen, mehr über die Bedürfnisse des Partners herauszufinden, besser zu kommunizieren, Konflikte gemeinsam zu bewältigen, mit Verletzungen umzugehen, den Einfluss der Herkunftsfamilien auf die Beziehung zu verstehen, ein erfülltes Liebesleben und guten Sex zu haben und die verschiedenen Sprachen der Liebe zu entdecken.

Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang? Riemenschneider hält das für erstrebenswert – und geht selbst mit gutem Beispiel voran. Er ist seit 36 Jahren verheiratet. Er hat drei Söhne. „Ich weiß, was das an Arbeit bedeutet“, sagt er. Im Laufe der Jahre sei so etwas wie Freundschaft daraus geworden. Wenn man eine Krise durchgemacht habe, werde das eine Beziehung stärken, so Riemenschneiders Erfahrung.