Theater : Pinneberger Bühnen: Ein Stück mit mörderischer Familie

von Hans-Joachim Kölln

28. September 2018, 16:10 Uhr

Pinneberg | Gespannte Atmosphäre schon bevor der Vorhang aufgeht. Schrilles Klingeln eines Telefons zerreißt die Stille und wie als Antwort in der Ferne das wolfsähnliche Geheul eines Hundes. So beginnt die Inszenierung der Pinneberger Bühnen des Stückes „Schau nicht unters Rosenbeet“.

Mareijke Toschka und Maxi Nadler führten erstmals Regie und hatten nicht nur ein besonders langes und textreiches Stück ausgewählt, sondern auch eines, dessen Ablauf sich für die Schauspieler nicht so leicht erschließt wie eine Bauernkomödie. Da wurde durcheinander geflucht, sich gegenseitig beschimpft und geschubst. Und dennoch: Das vermeintliche Chaos ist nichts anderes als das Ergebnis eines wohldurchdachten Skriptes.

Der Beginn der Handlung ist leicht erzählt: Der Familienanwalt Hamilton Penworthy (Knud Lange) eröffnet der Familie Henk, dass nach Vater Septimus’ Tod das Vermögen für seine vier Sprösslinge verloren ist, denn es gibt per Testament eine neue Haupterbin: die Schriftstellerin Miss Ash (Susanne Letz). Das passt Lucia (Anja Nadler) – sie sah sich bereits als neue Hausherrin–, der naiven aber absolut tödlichen Dora (Nadja Greischat), der polterigen Emily (Aileen Oldenburg), der Sex besessenen Monica (Mareijke Toschjka) und Marcus (Hannes Maaß), der sich in einer Toga besonders wohl fühlt, natürlich gar nicht. Und eigentlich ist da auch noch Oliver Henk, der haust aber angekettet im Keller: Er hält sich für einen Werwolf. Wissen muss man auch: Mord gehört in dieser Familie zum Alltag, egal ob Avon-Beraterin oder der Herr von der Versicherung – viele fanden bereits ihr Grab unter dem Rosenbeet. Nicht verwunderlich, dass Miss Ash sich bald dazugesellt.

Was im Verlauf des Stückes passiert, verlangt vom Zuschauer viel Aufmerksamkeit, denn neben den vier Kindern des Verstorbenen und dessen Anwalt ist da noch der schüchterne Peregrine Potter (Michael Klein), Assistent der Schriftstellerin Miss Ash, den Monica nicht nur mit den Augen vernaschen möchte. Dazu kommt die Krankenschwester Anne Franklin (Katharina Kähler), die Marcus Henk betreut, denn der glaubt Julius Cäsar zu sein und spricht meist in römischer Dichtkunst. Spätestens als auch die mürrische Hausdame Agatha Hammond (Irene Röhrborn) mit blutigem Hackmesser auf der Bühne erscheint, wird jedem Zuschauer klar, da ist nicht einer auf der Bühne, der normal ist. Jeder ist fähig, einen Mord zu begehen.

Nach und nach werden die meisten der Akteure erschossen, vergiftet oder erstochen – aber von wem? Was hat es mit dem großen Bücherbord auf sich, in dem nur ein einziges Buch, eine Bibel, liegt? Ist Vater Septimus, dessen Leichnam plötzlich nicht mehr im Sarg liegt, vielleicht noch am Leben? Wo sind die verschwundenen vier Millionen Pfund des Erbes? Diese Fragen gab Regisseur Nadler in der Pause an die Zuschauer weiter, sie sorgten zwischen Wein und Salzbrezel für reichlich Gesprächsstoff und allerlei Vermutungen, zumal für den richtigen Tipp ein kleiner Preis in Form von Freikarten ausgelost wurde.

Wenn bei manchen Zuschauern aufgrund der Länge des Stückes die Aufmerksamkeit nachzulassen drohte, wurden sie schnell wieder durch einen Mark erschütternden Schrei, ein lautes Poltern oder einen Schuss aus den Sitzen gerissen. Bis zu den letzten Sekunden ist nicht klar, wer wen ermordet hat – und warum. Nach dem verblüffenden Ende zeigte der lang anhaltende Applaus des Publikums, dass die Schauspieler das schwierige Stück gemeistert haben.

Weitere Aufführungstermine sind Freitag, 28. September, ab 19.30 Uhr, Sonnabend, 29. September, ab 15 Uhr und ab 19.30 Uhr sowie Sonntag, 30. September ab 15 Uhr im Geschwister-Scholl-Haus, Bahnhofstraße 8. Tickets kosten 10, ermäßigt 8 Euro.