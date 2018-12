Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberger Brücke bröckelt +++ Ellerbek könnte Handball-Harz verbieten +++ Wenig Kontrollen bei Waffenbesitzern +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

04. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Der Beton bröckelt: Deswegen ist die Tragfähigkeit der Hans-Hermann-Kath-Brücke in Pinneberg beeinträchtigt. Nur noch Tempo 30 ist erlaubt. Eine Untersuchung während der nächsten Monate soll klären, wie hoch der Sanierungsbedarf ist. Ein Abriss und Neubau wird nicht ausgeschlossen.

Ellerbek Der Ärger um den Boden der Ellerbeker Harbig-Halle reißt nicht ab. Weiterhin hat die Gemeinde Schwierigkeiten mit der Reinigung. Die Politiker des Bau- und Umweltausschusses sehen den Grund für die Verschmutzung in der Verwendung von Backe, einem künstlichen Harz, den Handballer benutzen. Nun steht ein Backeverbot im Raum über das noch weiter beraten werden soll.

Schleswig-Holstein Die Chance als Jäger oder Sportschütze niemals in seinem Leben unangekündigt auf die sichere Verwahrung der eigenen Waffen kontrolliert zu werden, ist in Schleswig-Holstein weiterhin sehr groß. Das ergab die Antwort von Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) auf eine Anfrage von SSW-Chef Lars Harms. Demnach wurden im Jahr 2017 bei den 37.907 im Land erfassten privaten Waffenbesitzern gerade einmal 704 verdachtsunabhängige Kontrollen durchgeführt.

Kreis Pinneberg Premiere im Kreistag: Erstmals werden CDU und Grüne gemeinsam einen Kreishaushalt beschließen. Gestern stellten beide Fraktionen einige Punkte daraus vor. Ob sich noch weitere Fraktionen anschließen, ist offen. Sicher ist, dass die Kreisumlage im nächsten Jahr um zwei Punkte gesenkt wird.

Wedel Beim Arbeitstreffen zwischen den Verwaltungsspitzen aus Wedel und des Bezirksamts Altona vereinbarten Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) und Bezirksamtsleiterin Liane Melzer, zukünftig bei der Radwegeplanung enger zusammenzuarbeiten. Wedel will sich von Altona Informationen über die Velo-Routen holen und die Trasse, die an der Stadtgrenze endet, möglicherweise weiterführen.

Brande-Hörnerkirchen Die Politik in Brande-Hörnerkirchen möchte zu schnelle Autofahrer auf der Steinstraße (Landesstraße 114) bremsen. Aus diesem Grund hatte die CDU vor Kurzem im Bauausschuss den Antrag gestellt, zwei Geschwindigkeitsanzeigen für die Gemeinde anzuschaffen.

Hamburg Bis zum kommenden Herbst sollen alle 68 Hamburger S-Bahn-Stationen mit einem kostenfreien Internet-Zugang ausgestattet werden. Damit ermöglichen die Verkehrsunternehmen in Hamburg ihren Kunden, auch bei einem Wechsel des Verkehrsmittels durchgängig online zu bleiben, sagte Kay Uwe Arnecke, Chef der S-Bahn Hamburg, am Montag in der Hansestadt. Schon jetzt seien 18 S-Bahn-Stationen mit WLAN versehen, darunter die am Flughafen.