Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg will illegalen Müll eindämmen +++ Kritik an Tempo 30 in Wedel +++ Stadtmarketing für Barmstedt? +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. März 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Die Stadt Pinneberg will vor Müllsündern nicht kapitulieren: Derzeit werde darüber nachgedacht, ein privates Security-Unternehmen damit zu betrauen, verstärkt an den bekannten Standorten zu kontrollieren. Als Bürger und Ratsherr genervt, hatte Herbert Hoffmann (SPD) zu diesem Thema eine größere Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Jetzt liegen die Antworten vor. Demnach wurden in den vergangenen zwei Jahren etwa 160 Kubikmeter illegaler Müll entsorgt. Die Kosten für die Entsorgung betragen 133.451,17 Euro.

Wedel Die Mittelstandsvereinigung MIT des Kreises Pinneberg kritisiert die geplanten Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf der südöstlichen Verbindungstrasse zwischen Wedel und Hamburg. Der geplante Umbau von Tinsdaler Heideweg und Tinsdaler Kirchenweg auf Hamburger Seite sei „egoistisch von den Anwohnern“ und „kontraproduktiv für die Metropolregion“. Die Maßnahmen würden einen vernünftigen Verkehrsfluss weiter behindern und seien schädlich für Bürger wie auch Unternehmen, sagt MIT-Chef Christian Fuchs.

Barmstedt Die Schusterstadt Barmstedt verfügt über viele Potenziale. Sie ist verkehrsgünstig gelegen, besitzt eine überaus reizvolle Umgebung, dient vielen Menschen als besonders schöne Wohnstadt samt pulsierendem Gewerbe und vielseitigem Kulturbetrieb. Das Thema Stadtmarketing wird schon seit längerem im Rathaus und in den politischen Gremien der Stadt diskutiert - und nun soll es konkret werden. In Zusammenarbeit mit der GLC Glücksburg Consulting AG wird in den kommenden Monaten ein schlüssiges Konzept erarbeitet, aus dem hervorgeht, wie und in welcher Form Stadtmarketing für Barmstedt Sinn macht.

Elmshorn Die Sporthalle der Paul-Dohrmann-Schule ist längst gesperrt. Das Dach ist marode. Es regnet rein. „Die Halle wird bis zum Rohbauzustand zurückgebaut“, sagt Michael Gerbert vom Gebäudemanagement der Stadt Elmshorn. Er führt die Mitglieder des Schulausschusses an diesem Abend durch die Gänge und Räume des Schulkomplexes am Dohrmannweg. Fassade, Dach, Heizung und Sanitärräume sowie Umkleidekabinen: Alles kommt neu. Das ehemalige Förderzentrum wird ab August zur Großbaustelle. Hier entsteht Elmshorns erste Bewegungskita mit insgesamt 105 Betreuungsplätzen. 3,5 Millionen Euro wird die Stadt in den Umbau stecken.

Uetersen Keine leichte Aufgabe hatten sich die 24 Jugendlichen der Arbeitsgemeinschaft (AG) Theater am Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG) mit der Erarbeitung des Stückes „Die Befristeten“ von Elias Canetti (1905-1994) gestellt. Doch sie meisterten diese Aufgabe mit viel Fleiß beim Lernen der umfangreichen Texte, mit Einfühlungsvermögen in die Figuren, mit Ideenreichtum bei der Szenengestaltung und mit enormer Spielfreude in einer Inszenierung, bei der Sprache, Gesang und Körper zur Geltung kommen.

Quickborn Zwölf Jahre lang hat Dennis Schumacher die Arbeit im Quickborner DLRG-Ortsverein geprägt. Nun zieht sich der Vorsitzende von seinem Vorstandsposten zurück. Mit ihm geht seine Stellvertreterin und Lebenspartnerin Jeannine Peters. Während der Mitgliederversammlung am 23. März wird der scheidende Chef zum letzten Mal Bilanz ziehen. Sein Fazit fällt positiv aus. Vor allem die Arbeit mit Erziehern und Pädagogen trägt Früchte. Wassergewöhnung und Schwimmunterricht sind wieder Thema.

Schenefeld Der Schenefelder Tafel-Chef Mathias Schmitz hat sich zum Aufnahmestopp bei der Essener Tafel geäußert. Die dortige Organisation lässt keine Anmeldungen von Migranten zu, weil sich Kunden von respektlosem Verhalten gestört fühlten. „Sollte sich ein Kunde durch die Anwesenheit von irgendeiner ihm fremden Gruppe, egal ob Flüchtlinge oder welche Gruppe auch immer, abgeschreckt fühlen, kann die Not nicht so groß sein“, urteilt Schmitz. Die Tafel in Schenefeld will sich weiter um alle Bedürftigen kümmern.

Hamburg Mit einer für Hamburg einzigartigen Aktion beteiligt sich die Deutsche Post an der Suche nach dem vor drei Wochen auf der Reeperbahn verschwundenen Schotten Liam Colgan. Im Laufe dieser Woche werden mit der Post in mehreren Hamburger Stadtteilen insgesamt 300.000 Flugblätter mit einer Beschreibung des Vermissten verteilt. Auf diesem Wege erreiche die Post beinahe jeden dritten Haushalt in Hamburg, sagte der Sprecher der Deutschen Post in Hamburg, Martin Grundler. Die Aktion sei in dieser Größenordnung für Hamburg beispiellos.

Schleswig-Holstein Der umstrittene Twitter-Eintrag „Dann fahren wir gemeinsam den #schulzzug in den Hochofen“ bleibt für den AfD-Fraktionschef im Landtag, Jörg Nobis, ohne strafrechtliche Folgen. Der Vizepräsident des Landtages, Rasmus Andresen (Grüne), hatte Nobis nach dem Tweet wegen Volksverhetzung angezeigt. Diese Anzeige wird jedoch nicht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens führen.