Pinneberg will Barrieren abbauen

René Erdbrügger

25.Nov.2017

In vielen Kommunen gibt es ihn schon, nun zieht auch Pinneberg nach: Die Stadt soll einen Behindertenbeauftragten bekommen. Das beschloss die Ratsversammlung am Donnerstagabend einstimmig. Jährlich sollen dafür 2000 Euro in den Haushalt gestellt werden. „Es ist kein Vorschlag der Politik, sondern der Verwaltung“, stellte SPD-Ratsherr Dieter Tietz (Foto) klar.

Barrieren abbauen – das ist das Ziel. Nicht nur in Bereichen wie Bauen, Mobilität und Wohnen, sondern auch bei der Ausbildung, in der Kultur und der Kommunikation.

Im Wesentlichen geht es um die Beratung von Menschen mit Behinderungen im Einzelfall, von Veranstaltungen für Gehandicapte sowie die Interessenvertretung der Belange behinderter Menschen bei Planungen und Maßnahmen der Verwaltung, heißt es in einer Vorlage.

Tietz sieht mehrere Akteure in der Verantwortung: „Wir erwarten, dass die Verwaltung dem Behindertenbeauftragten die nötige Unterstützung gibt.“ Nicht ohne Grund. Er habe Tätigkeitsberichte aus anderen Städten gelesen. Sein Fazit: „Es ist nicht überall gegeben. Die Politik sollte sich auch damit beschäftigen.“

In Elmshorn haben die Verantwortlichen übrigens sehr gute Erfahrungen mit ihren beiden Behindertenbeauftragten gemacht. Das ist in den Tätigkeitsberichten nachzulesen. Sie haben beispielsweise 2016 den therapeutischen Einsatz von Hunden bei Menschen mit Behinderung initiiert.