Pinneberg wächst nach Westen

„Pinneberg in der Weimarer Republik (1924 - 1933)“ – so heißt das neue Buch der Geschichtswerkstatt der Volkshochschule (VHS), das Anfang Dezember in den örtlichen Buchläden erhältlich ist. In den Beiträgen geht es unter anderem um die Eingemeindung Thesdorfs, um einen neuen Stadtteil im Westen von Pinneberg und um Schule in dieser Zeit. Über das Wachstum der Stadt berichtet Ralf Wenn im dritten Teil der Begleitserie.



Erste Planungen zur Erweiterung des Pinneberger Stadtgebiets führten zum 1903 aufgestellten Fluchtlinienplan und einem Bebauungsplan 1908. Aus diesem Jahr existiert eine Karte von Pinneberg. Hier kann man feststellen, dass es in der Mühlenstraße schon Häuser gab. Die ersten Gebäude auf der Südseite entstanden schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Besiedelung endete bei der heutigen Hausnummer 55, wo seit 1845 das Armenhaus stand. An gleicher Stelle wurde 1874 ein Pflegeheim gebaut. Auf der Nordseite hatten sich seit 1878 Industriebetriebe angesiedelt. Paulstraße und Schloßstraße waren im Jahr 1910 schon bebaut, ebenso gab es Häuser am Kirchhofsweg. Der Friedhof wurde 1891 angelegt, die spätere Helene-Lange-Schule 1907 eröffnet. Der Ausbau des Wohnviertels zwischen Mühlenstraße, Wedeler Weg und Kirchhofsweg begann, nachdem es Anfang des 20. Jahrhunderts schon zu Bauten an diesen Straßen kam, mit dem Beschluss der städtischen Kollegien über die Anlage der Jansenallee am 26. August 1926.

Am 15. Januar 1927 folgte der Beschluss über die Anlage der am 3. März 1929 in Ludwig-Meyn-Straße benannten Straße. Am 27. Januar 1931 wurden die Straßen Fehrsstraße, Klaus-Groth-Straße und Hebbelstraße entsprechend benannt. Die Häuser an der Jansenallee errichtete überwiegend die Baufirma Friedrich Strupp und veräußerte sie an die Ersteigentümer. Es gab in der Jansenallee zwei Haustypen: einen Einzelhaus- und einen Doppelhaustyp. Alle Häuser wurden in Reihenbauweise ausgeführt. Der Zugang zu den rückwärtigen Gärten erfolgte über Wirtschaftswege. Die ursprüngliche Bebauung der Jansenallee endete an der Einmündung der Fehrsstraße.

Dass bei der Anlage der Straße Probleme auftraten, erkennt man an folgendem Schreiben der Anwohner vom 30. Oktober 1927 an die Stadtverwaltung: „Wir, Endesunterzeichnete – Anwohner der Jansenallee – ersuchen die Stadtverwaltung hiermit höflichst, aber bestimmt um baldige Instandsetzung unserer Straße, das heißt Schaffung eines Fuß- und Fahrweges, soweit die Straße bebaut ist. Ebenso bitten wir ebenso dringend um zwei weitere Straßenlaternen und zwar an jedem Ende der bebauten Straße, um je eine; die mittlere bereits vorhandene Lampe bitten wir auch nach Ausschaltung des größten Teils der Straßenbeleuchtungen, also nach 12 Uhr nachts, brennen zu lassen, wie dieses auch in den anderen Straßen der Stadt üblich ist. Wir hoffen, nicht umsonst gebeten zu haben und zeichnen.“



Bauunternehmen Strupp im Einsatz





In der Ludwig-Meyn-Straße, die zuerst nur bis zur Einmündung der Hebbelstraße bebaut wurde, blieben insbesondere die Eckgrundstücke vorläufig unbebaut. Der Teil der Straße zwischen der Hebbelstraße und dem Wedeler Weg wurde 1938 im Zusammenhang mit der Bebauung der Westseite der unteren Hebbelstraße und des Wedeler Weges mit Siedlungsreihenhäusern bebaut. Auch die im Bungalowstil gebauten Häuser in der Fehrsstraße, der Klaus-Groth-Straße und der Hebbelstraße wurden vom Bauunternehmen Strupp errichtet. Die Bebauung der Fehrsstraße erfolgte zwischen Jansenallee und Klaus-Groth-Straße zunächst nur auf der nördlichen Seite, danach beidseitig. Die Klaus-Groth-Straße wurde gleich beidseitig bebaut. Die Verlängerung bis zum Kirchhofsweg erfolgte erst 1954 und erhielt den Namen Heimkehrerstraße.

Der obere Teil der Hebbelstraße grenzt im Osten direkt an den Friedhof und wurde bis auf das sogenannte Acht-Familien-Haus nahe des Kirchhofsweges, das 1928 / 1929 errichtet wurde und vier in den Jahren 1931 und 1932 daneben errichteten Einfamilienhäusern, erst später bebaut. Die untere Hebbelstraße wurde bis 1930 vorläufig nur auf der Ostseite bebaut. Die Bebauung der Westseite erfolgte 1938 mit Doppelhäusern in Reihenbauweise.

Die soziale Zusammensetzung der Erstbewohner des Wohnviertels kann man aufgrund der ersten Eigentümer erkennen. Es war auffällig, dass ein überwiegender Anteil der Ersteigentümer Handwerker und Facharbeiter waren. Statistisch betrachtet waren etwa 25 Prozent der Erstbewohner Handwerker, 26 Prozent Facharbeiter, 30 Prozent Arbeiter, elf Prozent Beamte und Angestellte sowie fünf Prozent Angehörige sonstiger Gruppen und ihrer Familien. Der Zuzug in das Neubaugebiet erfolgte überwiegend aus dem Pinneberger Stadtgebiet. 85 Prozent der neuen Einwohner hatten schon vorher in Pinneberg gewohnt, 15 Prozent kamen von außerhalb Pinnebergs und zwar mit einer Ausnahme aus dem restlichen Schleswig-Holstein und aus Hamburg.

Als das Wohnviertel entstand und auch in der Nachkriegszeit, besaß kaum jemand einen Kühlschrank oder gar eine Gefriertruhe. Es gab keine Supermärkte im heutigen Sinne. Der Einkauf für den täglichen Bedarf wurde in Fachgeschäften gedeckt. Haupteinkaufsstraße für das Viertel war die Mühlenstraße, an der es viele Geschäfte gab. Aber auch im Viertel selbst gab es einige Läden. Der Lebensmittelhandel von Frau W. Schlief in der Ludwig-Meyn-Straße wurde 1931 eröffnet und bestand bis 1954. An der Ecke Mühlenstraße / Jansenallee gab es schon seit 1906 den Kolonialwarenladen von R. Marx (1940 bis 1973 E. Feindt). In diesem Haus wurde 1992 der Spielfilm „When pigs fly“ mit Marianne Faithfull gedreht. Der einzige Gewerbebetrieb war die Gummimäntelfabrik des Hamburgers Wilhelm Haug. Diese wurde in einem Hintergebäude in der Jansenallee auf dem Grundstück der Familie Babbel errichtet und bestand von 1931 bis 1953. Später existierte hier der Königsreichssaal der Zeugen Jehovas und danach wurden die Räume noch von einer Elektroinstallationsfirma genutzt. Der Zugang erfolgte von der Ludwig-Meyn-Straße aus, über einen Wirtschaftsweg.

Das Wohnviertel wurde im Volksmund auch als „Klein Moskau“ bezeichnet, weil der überwiegende Teil der Einwohner bei Wahlen zu SPD und KPD tendierte. Dies wird deutlich, wenn man sich die Ergebnisse der Wahlen zum preußischen Landtag vom April 1932 ansieht: Während in Pinneberg insgesamt die NSDAP schon 46,4 Prozent der Stimmen erreichte, die SPD 28,2 Prozent, und die KPD 14,6 Prozent, sahen die Verhältnisse in „Klein Moskau“ anders aus. Hier erhielt die NSDAP nur 22,5 Prozent der Stimmen, die SPD 35,9 Prozent und die KPD 35,2 Prozent.

Etwa zeitgleich wurden auch die Straßen Moorkamp, Blauer Kamp und Mittelkamp erschlossen. Am Blauen Kamp gab es bereits die 1921 im Rahmen des kommunalen Wohnungsbaus errichteten Gebäude. Der Bau-fluchtlinienplan für den Moorkamp wurde von den städtischen Kollegien am 14. Januar 1927 beschlossen. Im gleichen Jahr begann der Bau der ersten Gebäude an dieser Straße.



