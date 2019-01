Bürgervorsteherin unternimmt in ihrer Rede einen Streifzug durch das Alphabet / 300 Gäste beim 36. Neujahrsempfang

von erd, fko

14. Januar 2019, 16:00 Uhr

Ja, Natalina di Racca-Boenigk (CDU) überrascht jedes Jahr wieder aufs Neue mit ihrer Rede. Pinneberg von A bis Z: Die Bürgervorsteherin unternahm gestern während des 36. Neujahrsempfangs einen Streifzug durch das Alphabet. Jedem der 26 Buchstaben ordnete sie ein Wort zu, das für Pinneberg steht. Mal launig, mal nachdenklich stimmend, aber auch mit einer gehörigen Portion Selbstironie stellte sie die Kreisstadt in den Fokus. Gespickt mit Zitaten aus Literatur und Philosophie. Chapeau!

Doch dazu später. Etwa 300 Bürger, darunter Vertreter aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fanden sich gestern ab 11.30 Uhr im Rathaus zum Neujahrsempfang ein, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen, zu plaudern und sich von di Racca-Boenigk und Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) auf das neue Jahr einstimmen zu lassen.

Steinberg dankte während ihrer Rede den Pinnebergern, dass sie ihr mit der Wahl im vergangenen September wieder das Vertrauen für eine weitere Amtszeit ausgesprochen hätten. „Auch für das neue Jahr haben wir uns viel für Kinder und Jugendliche vorgenommen: Die Schulbausanierung, zum Beispiel die Planung der Ersatzbauten für die JCS und die Grundschule Thesdorf, die Mensen für mehrere Grundschulen und neue Kindergärten sind das Ziel.“ Der Schulentwicklungsplan werde erarbeitet und der Sportentwicklungsplan zu Teilen umgesetzt. „Pinneberg soll endlich Kunstrasenplätze bekommen“, so Steinberg.

K wie Kunstrasenplatz. Selbstverständlich tauchte dieses Thema auch in di Racca-Boenigks Streifzug durch das Alphabet auf. Nur ganz so optimistisch wie die Bürgermeisterin sieht es die Bürgervorsteherin nicht: „Tja, für 2019 stehen Gelder im Haushalt. Da bin ich ganz bei Faust: Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

Logisch, dass hier der Platz nicht ausreicht, um alle 26 Buchstaben und deren Zuordnung zu Pinneberger Themen aufzuführen. Doch eine Auswahl sei erlaubt: „A steht für anders, natürlich. Und wir leben das Anders. Bei uns ticken die Uhren oft anders, wenn es darum geht, Beschlüsse zu fassen oder umzusetzen. B steht für Bewegung. An den vielen Baustellen – manchmal für wenig Bewegung. P: Pinneberg. Persönlich. Ehrlich. Anders. Eine liebenswerte Stadt, mit Ecken und Kanten. Q: Also sollten wir weniger quengeln und das Leben hier in der Stadt mehr genießen. Aber wer den Pinneberg-Blues bekommt – die Fahrt nach Hamburg in die Innenstadt dauert auch nur gut 30 Minuten. Und vielleicht geht es Ihnen ja so wie mir: Ich freue mich immer wieder, wenn ich wieder zurück in unserer kleinen, beschaulichen Stadt bin.“ Eine ältere Frau habe ihr mal erzählt, sie finde Pinneberg seit 25 Jahren zum Kotzen. „Da gab es nur eine Antwort: Warum wohnen Sie dann noch hier?“

Bei Z wurde es dann wieder versöhnlicher: Der Buchstabe stehe für den Blick in die Zukunft. „Und das, was ich mir wünsche. Den Blick auf die Welt finde ich nicht sehr beruhigend, auch der kleinere Blick auf Europa macht die Aussicht nicht besser.“ Sie sprach Populismus und Fake-News an und warb dafür, mehr miteinander zu diskutieren und nicht übereinander: „Wenn wir die Meinung anderer als Bereicherung empfinden und nicht als Bedrohung.“

Nach diesem Rundumschlag von der Welt- zur Lokalpolitik standen aber die Kleinsten im Vordergrund: Der Neujahrsempfang stand unter dem Motto „Pinneberg im Jahr des Kindes“. 17 Organisationen und Institutionen stellten ihre Arbeit vor – darunter etwa der Ortsverband des Kinderschutzbunds, der sich über den Zusatz „Platz für Kinderrechte“ für den Drosteiplatz freute – dieser soll 2019 kommen. Apropos Kinder: Das Jugendprojekt Radio Pinneberg vom Geschwister-Scholl-Haus war vor Ort, um die Besucher zu befragen, was sie als Jugendliche in Pinneberg tun würden. Die Ergebnisse der Umfrage werden am Dienstag, 5. Februar, ab 16 Uhr über DAB+ auf „TIDE.radio“ und online per Livestream ausgestrahlt.