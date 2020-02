Pinneberg und die Nazis

Dauerausstellung im städtischen Museum richtet sich gezielt an junge Besucher und Schulklassen

06. Februar 2020, 20:30 Uhr

Pinneberg | Wie die Nazis die Pinneberger verführten – dazu gibt eine Dauerausstellung im städtischen Museum Auskunft, die gestern eröffnet worden ist. Sie richtet sich gezielt an junge Besucher und Schulklassen. Den Schülern und Jugendlichen von heute mag es vorkommen, als läge diese Zeit schon weit zurück. „Was hat das mit mir zu tun?“, wird sich mancher vielleicht fragen. Umso wichtiger ist es den Organisatoren, dass man Jugendlichen vor Augen führt, wie leicht es den Nationalsozialisten fiel, die Menschen zu verführen. Vor allem die Jugend hatten die Nazis im Auge. Nach der Machtergreifung im Jahr 1933 wurden die Jungen und Mädchen in der Hitlerjugend und im Bund Deutscher Mädel organisiert. In den Jugendverbänden wurden sie indoktriniert und mit Propaganda auf den Nationalsozialismus eingeschworen.

Zwar gab es bereits eine Dauerausstellung zur NS-Zeit, „doch die seit über zehn Jahren bestehende Abteilung zum Thema war überholt und bedurfte in Bezug auf Gestaltung und Didaktik dringend der Überarbeitung“, sagte Museumsleiterin Ina Duggen-Below. Dank der finanziellen Unterstützung des Kieler Bildungsministeriums, der Zeit-Stiftung, des Fördervereins des Stadtmuseums, des Kreises, der Stiftung Sparkasse Südholstein und der Haspa konnte die Ausstellung realisiert werden. Die Kosten belaufen sich auf 40 000 Euro – ein Raum im Museum wurde umgestaltet.

Die Themen, die angesprochen werden, sind Machtergreifung, NSDAP und Führerprinzip, Widerstand, Jugend, Erziehung und Ideologie, Volkswohlfahrt, Kriegsvorbereitung sowie der Krieg und seine Folgen – direkt auf Pinneberg bezogen. „Nationalsozialismus fand nicht nur in München, Nürnberg und in Berlin statt, sondern überall. Auch in Pinneberg“, sagt Wolfgang J. Domeyer, Leiter der Volkshochschule Pinneberg. Ohne die Geschichtswerkstatt wäre die Ausstellung nicht möglich gewesen. Johannes Seifert sei es zu verdanken gewesen, dass die Forschung aktualisiert wurde, so Duggen-Below. Die VHS-Geschichtswerkstatt lieferte Bilder und Texte, die auf Tafeln zu sehen sind. Ein Zeitstrahl ermöglicht die Einordnung in das Gesamtgeschehen. „Früher hieß es immer, Pinneberg habe keine Geschichte. Das haben wir als Geschichtswerkstatt widerlegt“, sagte Domeyer.

Doch die Texte seien bewusst kurz, einfach und verständlich gehalten, so Duggen-Below. Wer mehr wissen möchte, kann sich über den QR-Code eine ausführlichere Version auf das eigene Smartphone herunterladen.

Alltags- und Kriegsberichte sowie Propagandamaterialien sind ausgestellt, auch authentische Briefe. Besonders berührend der eines 18-jährigen Soldaten, der an seine Mutter schreibt. Erst ist er noch begeistert, später klingen seine Texte immer verzweifelter angesichts des Grauens, mit dem er im Krieg konfrontiert wird. Und immer gibt es den Bezug zu Pinneberg: Kinder der Schule Pinneberg Nord, heute Hans-Claussen-Schule, bauen einen Splittergraben und lachen dabei in die Kamera. Mitglieder der Hitlerjugend, die strammstehen auf dem damaligen Adolf-Hitler-Platz vor dem heute umstrittenen Denkmal am Bahnhof in Pinneberg. Zu sehen ist dies auf den ausgestellten Fotos. Bis heute hat die Politik nicht dafür gesorgt, dass an dem Denkmal darauf hingewiesen wird, wie die Nazis die Stele für ihre Propaganda genutzt haben.

Doch auch an die heutigen Rezeptionsgewohnheiten der Jugendlichen ist gedacht worden. So gibt es eine interaktive Soundstation. „Hier sind Zitate aus historischen und aktuellen Fluchtberichten zu hören“, erläutert Duggen-Below. Sie betonte, dass hier eine Brücke zur aktuellen Situation geschlagen werde. Saphira Fock, die ein Freiwilliges Soziales Jahr im Museum absolviert hat, hatte dafür mit Flüchtlingen im Geschwister-Scholl-Haus gesprochen. Historische Filme aus der Nazizeit werden in einer Dauerschleife gezeigt. Hier wird nationalsozialistische Propaganda in Aufmärschen und Festumzügen auf eine gespenstische Art lebendig. Die Ausstellung endet mit einer kurzen Darstellung des kommunalpolitischen Neuanfangs und den ersten freien Wahlen nach der britischen Besatzungszeit.

Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos), die als eine der Ersten die Ausstellung bereits am Mittwoch besichtigen durfte, zeigte sich beeindruckt: „Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Pinneberg hat eine Geschichte und das wird mit dieser Ausstellung demonstriert“ sagte sie angesichts der Eindrücke. Sie dankte Duggen-Below, die diese Ausstellung möglich gemacht habe.

„Das ist alles noch nicht weit weg“, sagt die Erste stellvertretende Kreispräsidentin Elke Schreiber (SPD). Es gebe weiter die Angst. „Wir müssen dankbar sein, dass wir so eine Ausstellung bekommen.“