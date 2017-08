Pinneberg und die Kriegswirren

vergrößern 1 von 3 Foto: Pinneberg Museum 1 von 3

Seit 250 Jahren wacht sie über das Pinneberger Leben: Die Drostei hat viele schöne Zeiten gesehen – Königsbesuche, rauschende Empfänge, Tanz und Musik. Davon berichtete der gestrige Teil unserer Jubiläums-Serie „250 Jahre Drostei“, in dem unter anderem Bäckermeister Fritz Junge 1913 in den Erinnerungen an glorreiche Pinneberger Zeiten schwelgte. Wer jetzt jedoch denkt, es war nur Friede, Freude, Eierkuchen damals, der irrt.

Besonders schwere Zeiten erlebte Pinneberg kurz nach der Jahrhundertwende um 1800. Das war nur kurz bevor Drost Ernst August von Döhring in die Drostei zog und den dänischen König bewirtete. Damals gab es immer wieder Krieg zwischen Frankreich und unterschiedlichen europäischen Staaten, die „Koalitionskriege“. Und die reichten sogar bis nach Pinneberg. So beschreibt es Dieter Beig (Foto) in seinem Buch „Kultur – Ein langer Weg“, herausgegeben vom Förderverein Landdrostei.



Frieren und Hungern im Kosakenwinter

1813 kamen die Russen nach Pinneberg. Nachdem Hamburg mit Napoleon zu einem gescheiterten Russlandfeldzug aufgebrochen war, wollten sie die Nachbarstadt einnehmen. Mitgebracht hatte der russische Befehlshaber, der sich in der Drostei häuslich einrichtete, dazu ein angeworbenes Heer. „Das war teuer, deshalb gab es auch viele verschuldete Landesherren“, sagt Beig im Gespräch mit unserer Zeitung. Pinneberger Bürger konnten hingegen nur zu Verteidigungszwecken eingezogen werden.

Leicht hatten sie es mit den Besatzern vor Ort trotzdem nicht: Es folgte ein sehr strenger Winter, der sogenannte „Kosakenwinter“. „Die Besatzungssoldaten verheizten Fenster und Türen, es gab immer neue Forderungen nach Stiefeln und Stoffen“, erzählt Beig. „Die Räucherkammern wurden geplündert, Schweine und Hühner geschlachtet – es gab kein Essen. Das war schlimm.“ Noch im selben Jahr erlitt Dänemark den Staatsbankrott und Grundbesitz wurde mit Zwangshypotheken belegt. „Dabei gingen etliche in die Pleite“, sagt Beig. „Viele Bauern konnten ihre Höfe nicht halten.“

Auch wenn danach zunächst friedlichere Zeiten für die Pinneberger Bevölkerung kamen – das politische Rumoren war noch lange nicht vorbei. Denn 35 Jahre später kam es zur Schleswig-Holsteinischen Erhebung, die mit der Märzrevolution 1848 ihren Anfang nahm. Die Aufständler forderten eine freie Verfassung und die Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund. „Auch in Pinneberg kam es zu einer Versammlung vor der Drostei“, sagt Beig. In seinem Buch zitiert er dazu einen Rückblick im Pinneberger Wochenblatt vom 15. September 1899: „Eine aufgestachelte Volksmenge hatte sich auch vor dem Landdrosteigebäude in bedenklicher Weise versammelt. Der Landdrost von Döhring sandte, um sein Leben bedroht, einen Amtsdiener zu (dem Fabrikanten Johann Adam, Anmerkung der Redaktion) Mahr mit der dringenden Bitte, zu kommen und das Volk zu ruhigem Auseinandergehen zu veranlassen.“ Der Diener musste sich demnach durch den Drosteipark hinausschleichen, um von der wütenden Menge nicht entdeckt zu werden. Der Aufruhr soll friedlich zu Ende gegangen sein. Auch der blutige Krieg um die Schleswig-Holstein-Frage blieb zunächst ohne das gewünschte Ergebnis.



Deutscher Krieg: Die Preußen greifen ein

Der Streit flammte allerdings recht schnell wieder auf, als Dänemark 1863 Schleswig und Holstein trennen wollte. Der Deutsche Bund schritt ein und anektierte Holstein, die Preußen und Österreicher anektierten Schleswig. Ein historisches Ereignis, das die Pinneberger laut Beig groß feierten. Doch leider war damit der Zoff noch immer nicht vorbei, denn nun stritten sich Preußen und Österreich – so sehr, dass es 1866 zum Deutschen Krieg kam. „Schleswig-Holstein wurde preußische Provinz mit eigenem Landtag und erhielt dadurch eine gewisse Autonomie“, sagt Beig. Aus dem Drost wurde ein preußischer Landrat, aus den Ämtern wurden Kreise. Und im Jahr darauf durften die Pinneberger an den Wahlen zum Reichstag zum Norddeutschen Bund teilnehmen. Wobei gleiches Wahlrecht für alle Männer über 25 Jahre galt. „Das war überraschend und man hat es später bereut“, sagt Beig. „Aber es wurde nicht geändert.“

