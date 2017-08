PR-Arbeit soll ausgelagert werden : Pinneberg und die Arbeit am eigenen Image

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

Pinneberg | Die Pinneberger Stadtverwaltung will ihre Öffentlichkeitsarbeit optimieren. Das Aufgabenfeld soll zukünftig an ein externes Unternehmen ausgelagert werden. Dies teilte Pressesprecherin Maren Uschkurat schriftlich mit. Grund für die Entscheidung sei demnach, dass die bisherige Leistung der Verwaltung falsch wahrgenommen würde. „Im Rathaus wird mehr und bessere Arbeit gemacht als bisher oft nach außen sichtbar wurde. Dadurch entsteht manchmal ein etwas schiefes Bild von Pinneberg – und das wollen wir korrigieren“, erklärt Bürgermeisterin Urte Steinberg die Entscheidung.

Bisher waren Büroleiterin Uschkurat und die Verwaltungschefin selbst für die Kommunikation mit den Medien in der Kreisstadt zuständig. Da Uschkurat jedoch stark in das Projekt der Schulsanierung eingebunden sei , beauftragte die Stadt nun das Wedeler Redaktionsbüro Kommunikateam – Das PR-Netzwerk mit der Bekanntmachung von Verwaltung und Politik. „Zum einen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll ausgelastet, zum anderen ist auch Knowhow nötig, das nicht so schnell durch Schulungen oder Seminare vermittelt werden kann“, führt die Rathaus-Chefin aus. „Natürlich werden Frau Uschkurat und ich auch künftig die offiziellen Auskünfte an die Medien geben,“ ergänzt Steinberg. Das Unternehmen Kommunikateam, das unter anderem auch den Internetauftritt der Gemeinde Rellingen gestaltet, soll die Verwaltungsangestellte und Bürgermeisterin für eine befristete Zeit unterstützen.

Für eine Stellungnahme und die Beantwortung von Fragen zur Dauer der Zusammenarbeit sowie zum genauen Aufgabenumfang des externen Unternehmens waren gestern weder Steinberg noch Uschkurat zu erreichen. Auch das Unternehmen Kommunikateam wollte gestern ohne Freigabe von Seiten der Stadt keine weiteren Auskünfte geben.

Dem Internetauftritt von Kommunikateam – Das PR-Netzwerk ist zu entnehmen, dass die Angebotspalette des Unternehmens unter anderem PR-Leistungen aller Art, insbesondere die Erstellung von Texten und Fotos sowie PR-Beratung und die komplette Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Werbeanzeigen, Katalogen, Info-Flyern, Newslettern, Mailings und Internet-Auftritten umfasst. Ergänzend werden Back-Office-Leistungen erbracht.

von Cindy Ahrens und Tanja Plock

erstellt am 24.Aug.2017 | 10:00 Uhr