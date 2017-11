Engagement : Pinneberg: THS-Schüler im Einsatz für „Karibuni“

vergrößern 1 von 1 Foto: Verein Karibuni 1 von 1

von René Erdbrügger

erstellt am 29.Nov.2017 | 16:10 Uhr

Pinneberg | „Karibuni“ – das heißt „Seid hier willkommen“. „Karibuni “, das ist der im Jahr 2007 gegründete Verein, für den die Pinnebergerin Gisela Schiffmann den Posten der Projektbetreuung in Tansania inne hat. Das von ihr gegründete Waisenheim „Shelter“ bietet Aids-Waisen ein Zuhause.

Schüler der Pinneberger Theodor-Heuss-Schule (THS) setzen sich seit Langem für den Verein ein. In diesem Jahr veranstalten sie bereits zum fünften Mal einen Adventsbasar in den Schulräumen, Datumer Chaussee 2, zu Gunsten von „Karibuni“.

Morgen sind Besucher in der Zeit von 15 bis 19 Uhr eingeladen, sich über das Projekt zu informieren und durch ihre Einkäufe die tansanischen Waisenkinder zu unterstützen. Gründerin Schiffmann wird auch selbst vor Ort sein und für die Beantwortung von Fragen bereitstehen. Sie wird typisch afrikanische Produkte wie Pfeffer, Kaffee und Schmuck aus Tansania mitbringen.

Im Jahr 2006 kaufte Schiffmann ein zirka 5000 Quadratmeter großes Grundstück in Karatu, einer Kleinstadt am Fuße des Ngorongoro Kraters, einem Einbruchkrater am Rande der Serengeti in Tansania. Das dazugehörige 200 Quadratmeter große, stark baufällige Haus ließ sie renovieren, bis es 2011 als das Waisenheim „Shelter“ für Aids-Waisen eröffnet werden konnte. Es bietet zwölf Kindern im Alter von neun bis 14 Jahren ein betreutes Zuhause unter kindgerechten Bedingungen.

Ziel des Vereins ist es, den Kindern durch Bildung und individuelle Förderung die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu geben. Um dies jedem der betreuten Kinder ermöglichen zu können, benötigt der Verein viel finanzielle Unterstützung und regelmäßige Spendeneinnahmen.

30.000 Euro bei Spendenläufen

Einen solch zuverlässigen Partner hat Schiffmann in der THS aus Pinneberg gefunden. Unter dem Motto „THS für Karibuni“ hat die Schule in den vergangenen beiden Jahren bei Sponsorenläufen etwa 30.000 Euro erlaufen. Mit dieser Summe konnte das Schulgeld der Waisen für jeweils ein halbes Jahr abgedeckt werden. Für die Bewirtung der Besucher ist ebenfalls gesorgt: In der Schulcafeteria werden Speisen und Getränke angeboten.