Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg sucht Wahlhelfer +++ Aktive Landjugend in Barmstedt +++ Aktive Senioren in Uetersen +++

Pinneberg Für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, werden noch dringend ehrenamtliche Wahlhelfer gesucht. Das teilt die Stadt Pinneberg auf ihrer Internetseite mit. 19 Wahlvorstände wird es geben, für die jeweils neun Wahlhelfer im Einsatz sein werden, in Summe also 198 Personen. Diese müssen wahlberechtigt sein. Gewählt wird von 8 bis 18 Uhr. Wer Interesse hat, kann sich im Wahlbüro des Rathauses unter Telefon 04101-211447 melden. Alternativ kann eine E-Mail geschrieben werden. Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt.

Quickborn Die Quickbornerinnen Gisela Trost und Inge Voigt kennen sich zwar nicht, doch sie teilen eine gemeinsame Leidenschaft: Beide sammeln Eulen-Pins der Stadt Quickborn. Voigt hat eine vollständige Kollektion seit 1980. Trost dagegen sammelt seit 1983. Dennoch haben beide ein komplettes Arsenal der Anstecker, denn laut Nicole Münster, Mitarbeiterin des Quickborner Rathauses, gibt es den ersten „echten“ Eulen-Pin seit 1983. Die Anstecker werden in jedem Jahr kurz vor dem Eulen- und Schützenfest der Stadt verkauft.

Barmstedt Drei Tage lang hatten Mitglieder der Landjugend Barmstedt Ende Mai während der 72-Stunden-Aktion geackert, um die „Liebesinsel“ im Rantzauer See vor der fortschreitenden Unterspülung zu bewahren. Die Stadt und die Stadtwerke Barmstedt haben sich dafür jüngst auf besondere Weise bedankt: Im Beisein von Stadtrat Ernst-Reimer Sass ließ Bauhofmitarbeiter Lukas Lohse am Bootssteg ein Hinweisschild mit Infos über die Aktion in den Boden ein. „Die Landjugend hatte sich da echt reingehängt“, lobte Stadtwerke-Sprecherin Irina Hesselink.

Uetersen Die Mitglieder des Seniorenbeirats haben in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig einen Antrag an die Politik verabschiedet, in dem es um die Markierung von abgesenkten Bordsteinen an Querungen in der Uetersener Innenstadt geht. Der Seniorenbeirat unter der Leitung von Uwe Staack weist darauf hin, dass die Querungen schlecht erkennbar sind, und bittet daher in seinem Antrag um die Kennzeichnung abgesenkter Bordsteine an Querungen mit fester Farbe oder durch andersfarbige Steine. „Wir möchten eine für alle Bürger gut wahrnehmbare Markierung der abgesenkten Bordsteine an den Übergängen, um insbesondere Müttern mit Kinderwagen, Schülern und hier vor allem Erstklässlern sowie Personen, die auf einen Rollator oder E-Scooter angewiesen sind, die gefahrlose Nutzung zu ermöglichen“, heißt es in dem Antrag an die Verwaltung.

Schenefeld Anlässlich der Bürgermeisterwahl stellt sich Amtsinhaberin Christiane Küchenhof (SPD) den Fragen der Schenefelder. Am Mittwoch, 6. September, sind die Bürger eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um 19 Uhr geht’s los im Ratssaal des Rathauses, Holstenplatz 3-5. Der zweite Kandidat Constantin von Piechowski (FDP) wird daran nicht teilnehmen. Einer stadtseitig organisierten Vorstellung mit Moderation auf Kosten des Steuerzahlers hatte er eine Absage erteilt.

Hamburg Im Hamburger Stadtteil Steilshoop ist am Sonnabend ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der Autofahrer verletzt. Laut Angaben der Polizei war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Kreuzung Fabriciusstraße/Steilshooper Allee unterwegs, als ein Kleinwagen auf die Kreuzung fuhr und den Einsatzwagen rammte. Der Patient mit Kreislaufproblemen und die Rettungssanitäter wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Schleswig-Holstein Das Giftinformationszentrum Nord in Göttingen schlägt Alarm. Die Zahl der Pilzvergiftungen ist in diesem Sommer extrem gestiegen. Alleine im Juli habe es mehr als 130 Anfragen zu Pilzvergiftungen gegeben, sagte Co-Chef Andreas Schaper. „Das sind doppelt so viele Fälle wie in den vorherigen Jahren.“ Auch im August habe sich dieser Trend bisher fortgesetzt. Es habe bereits mehrere sehr schwere Knollenblätterpilz-Vergiftungen gegeben, zum Glück aber noch keine Todesfälle.

von shz.de

erstellt am 22.Aug.2017 | 06:00 Uhr