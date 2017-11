Pinneberg – Stadt der Taschendiebe

von René Erdbrügger

erstellt am 25.Nov.2017 | 16:21 Uhr

In Pinneberg muss man auf sein Rad Acht geben. Das ist bekannt. Wenn es um Taschendiebstahl geht, ist Pinneberg in der Statistik auch ganz vorne mit dabei. Wie der bundesweite Vergleich des Onlineportals shopping.de zeigt, ist das Risiko, bestohlen zu werden, in der Kreisstadt sehr hoch. 378 Taten gab es 2016 laut Statistik. Selbst in den Großstädten des Landes wie Kiel, Lübeck und Flensburg schlagen die Verbrecher seltener zu. Von 402 bundesweit erfassten Städten steht Pinneberg damit auf Platz 80. Dem gegenüber steht allerdings eine relativ hohe Aufklärungsquote: Sie liegt bei 9,8 Prozent. In Lübeck beträgt sie nur drei Prozent.

„Pinneberg liegt in der Metropolregion Hamburg und hat für die Tätergruppen eine ideale Anbindung“, sagt Nico Möller, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. Als Beispiel nennt er die Autobahn 23 und die S-Bahnanbindung. Außerdem lebten in Pinneberg viele Bürger mit Eigentum. „Die Täter gehen davon aus, dass in Pinneberg viele gut situierte Leute einkaufen.“

„Sie kommen oft gezielt dafür in die Städte“, ergänzt Sandra Mohr, Dienstgruppenleiterin beim Polizeirevier Pinneberg. Das erkläre, warum es Monate gebe, in denen die Zahl der Taschendiebstähle plötzlich signifikant ansteige und danach wieder zurückgehe. „So schwankt es in Pinneberg regelmäßig zwischen zwei und an die 20 Taten im Monat“, sagt sie. Es seien professionelle, reisende Diebesbanden, die heute in der einen und morgen in der nächsten Stadt aktiv sind. Taschendiebe suchten das Gedränge und würden daher besonders bei Menschenansammlungen oder beim Ein- und Aussteigen von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Kaufhäusern, Supermärkten und Geschäften auftreten. In der Innenstadt, der Rathauspassage und auch am Pinneberger Bahnhof sollten Bürger besonders gut aufpassen: Dort sind die Taschendiebe laut Angaben von Möller unterwegs. Abgesehen hätten sie es auf Geldbörsen, Handtaschen, kleine Wertgegenstände, Smartphones und i-Pads.

Wie gehen die Täter vor? „Bei der Wechseltrickmasche werden zumeist ältere Menschen höflich gefragt, ob diese Geld wechseln könnten. Gutgläubig ziehen viele dann vor den Augen des Diebes das Portemonnaie und suchen darin nach Kleingeld. Dann hilft der Dieb und sucht im Kleingeldfach mit. Dabei entwendet er unauffällig die Scheine.

Bei der Spendenmasche mit dem Klemmbrett werde ebenfalls die Hilfsbereitschaft der Menschen ausgenutzt. „Vermeintlich Bedürftige bitten höflich um eine Spende. Während diese herausgegeben wird, wird das Klemmbrett so positioniert, dass der diebische Griff zu den Scheinen unbemerkt gelingt.“

Der Rempeltrick sorge einen Augenblick lang für Ablenkung, so dass das Opfer den Fokus nicht mehr auf seine Wertsachen richtet, berichtet sie. Im Gedränge sei das für die Diebe ganz leicht. Auf Veranstaltungen und überall, wo es eng wird, sollte man daher seine Wertsachen immer so nah am Körper tragen, wie es geht. „Deshalb war die Polizei auf dem Wake-Up-Pi-Festival nicht nur sichtbar präsent, sondern auch in ziviler Kleidung mitten unter den Festival-Besuchern, um nach Dieben Ausschau zu halten. Dort kam es glücklicherweise zu keiner bekannt gewordenen Tat“, berichtet sie.

In Supermärkten und Geschäften sollte man seine Tasche nicht in den Einkaufswagen oder mitgeführten Kinderwagen legen, sondern am Körper tragen. Mohr: „Wir wissen, dass Diebe die Kunden solange beobachten, bis die Gelegenheit da ist, wo die Tasche für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen wird.“

Einfach sei ein solches Auskundschaften in den Banken im Bereich der Bankautomaten oder auch in den Geschäften, wo an den Kassen bezahlt wird. „Wer vom Geldautomaten kommt und dann sichtbar vor den Augen anderer seine Geldbörse verstaut, könnte mit dieser Handlung einem Dieb diese Information liefern“, so Mohr. „Nicht wenige Opfer teilen bei Anzeigenerstattung mit, dass sie vor der Tat gerade bei der Bank waren und Geld abgehoben hatten“, sagt Sandra Mohr.

Die Polizei in Pinneberg nimmt das Problem ernst. Das vierte Quartal wird deshalb gezielt genutzt, um für das Thema zu sensibilisieren. In der Innenstadt achten die Beamten gezielt auf die Bürger beziehungsweise deren Verhalten im Umgang mit Wertsachen (unsere Zeitung berichtete). „Es geht uns erst einmal darum, Taten zu verhindern, indem wir den Bürgern verständlich machen, dass man unbewusst oft selbst den Langfingern die guten Gelegenheiten liefert.“

Dabei sind es ganz einfache Tipps, die einen Diebstahl sogar für die Profis extrem erschweren können, sagt Mohr. Klassische Fehler seien zum Beispiel eine offene, auf dem Rücken geschulterte Handtasche oder die Geldbörse in der hinteren Hosentasche. Helfen können die Pinneberger, indem sie die Polizei sofort anrufen, wenn verdächtige Personen auffallen oder gerade eine Tat geschehen ist.

„Bei einer Festnahme stellen wir oft fest, dass mehrere Diebstähle auf das Konto des Täters gehen. Das können bis zu zehn Taten sein“, sagt Möller. So lässt sich auch die hohe Aufklärungsrate erklären.

> Wer weitere Fragen zum Thema hat, kann sich bei der Pinneberger Polizei, Sachgebiet Prävention, unter (04101) 202 240 melden.