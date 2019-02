Region Pinneberg in Kürze : ++ Pinneberg: Schülerprotest für Nam ++ Elmshorn fehlen 327 Krippen-Plätze + Uetersen: Transfergesellschaft gegründet ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

21. Februar 2019, 06:00 Uhr

Pinneberg Sie sind viele und vor allem sind sie laut: Mehr als 100 Jugendliche haben am mittwoch vor Pinnebergs Drostei gegen die drohende Abschiebung des Brahms-Schülers Hoai Nam Le demonstriert. Sie fordern: „Nam soll bleiben.“ Mit Plakaten und Trillerpfeifen machten sie auf sein Schicksal aufmerksam. Organisiert haben den Protest Nams Klassenkameraden. In der City sammelten sie Unterschriften – weit mehr als 1000 haben sie zusammen. Wie berichtet, sollen diese an die Kieler Härtefallkommission gehen, um die Ausweisung zu stoppen.

Elmshorn Die Stadt strengt sich seit Jahren nach Kräften an, investiert Millionen Euro in die Schaffung neuer Betreuungsplätze. Dennoch: Das Problem fehlender Krippen-Plätze wird in Elmshorn eher größer, denn kleiner. Für das neue Kita-Jahr 2019/2020 fehlen für die Altersgruppe der Ein- bis Dreijährigen – sie haben einen Rechtsanspruch auf einen Krippen-Platz – insgesamt 327 Plätze. Das geht aus den Anmeldezahlen und Wartelisten in den Elmshorner Kindertagestätten hervor. Im Elementarbereich – Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren – sieht es deutlich besser aus. Hier wird ein Fehlbedarf von 66 Plätzen ausgewiesen.

Uetersen Es gibt doch noch eine gute Nachricht für die 62 Mitarbeiter der Uetersener Maschinenfabrik: Per Kraftakt ist es am Mittwoch gelungen, eine Transfergesellschaft ins Leben zu rufen, die die Mitarbeiter vor der sofortigen Arbeitslosigkeit am 1. März bewahrt. Das hat Kai Trulsson, Bevollmächtigter der IG Metall in Elmshorn, gegenüber shz.de mitgeteilt.

Barmstedt Das Amt Rantzau und seine zehn Gemeinden müssen in diesem Jahr mit höheren Kosten für Strom als geplant rechnen. Grund dafür ist die Pleite eines Stromanbieters, die Ende vergangenen Jahres zahlreiche Kommunen und öffentliche Institutionen – darunter das Amt Rantzau – überraschte. Kurz vor Weihnachten kündigte die Deutsche Energie GmbH (DEG) an, ihre Kunden nicht mehr mit Strom beliefern zu können. Kurze Zeit später beantragte das Unternehmen, das Insolvenzverfahren zu eröffnen.

Hamburg Dank sprudelnder Steuerquellen hat Hamburg im vergangenen Jahr rund eine Milliarde Euro mehr eingenommen als im Jahr davor. „2018 war ein für Hamburg starkes und sehr erfolgreiches Haushaltsjahr“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung eines vorläufigen Haushaltsberichts. „Das ist Ansporn, unseren finanzpolitischen Kurs des Investierens und Konsolidierens weiter fortzusetzen.“

Lübeck Großes Glück oder ein reaktionsschneller Schutzengel hat Passanten an der Lübecker Jakobikirche vor einem schlimmen Unfall bewahrt. Der Zeiger der Turmuhr löste sich vom Kirchturm und stürzte auf den Kirchvorplatz, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden bei dem Vorfall am Dienstag nicht verletzt. Auch auf dem Kirchengelände parkende Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.