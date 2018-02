Region Pinneberg in Kürze : +++Pinneberg schließt Prisdorfer Markt+++Hoffnung für die Uetersener Feldmühle+++AfD-Ausschluss beim HSV beantragt+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

06. Februar 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg/ Prisforf Gute Nachbarschaft sieht wohl anders aus: Immer wieder geht Pinneberg juristisch gegen die Erweiterungen auf dem Einkaufszentrum am Peiner Weg in Prisdorf vor. Neuer Höhepunkt der seit etwa 18 Jahren schwelenden Fehde: Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat beschlossen, dass der Sonderpostenmarkt Thomas Philipps auf dem dortigen Gelände bis zum 1. März schließen muss. 2013 wurde die Nutzung genehmigt. Die Stadt Pinneberg legte damals Widerspruch ein. Mit Erfolg: Der Kreis Pinneberg muss das Urteil umsetzen.

Uetersen Der Betrieb bei der von der Insolvenz bedrohten Feldmuehle läuft auf Hochtouren weiter. Wie Geschäftsführer Heiner Kayser shz.de bestätigte, halten Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten der Uetersener Papierfabrik die Treue. Ziel ist es, bis Ende März eine Lösung zu finden, die den Fortbestand des Unternehmens sichert. Dass dies gelingen kann, glaubt Insolvenzverwalter Tjark Thies. Auf Anfrage von shz.de bestätigte er, dass es bereits zahlreiche Anfragen von Interessenten gab. Es werde aber auch weiter geprüft, inwiefern die Feldmuehle ihre Schieflage durch eine Nachfinanzierung aus eigener Kraft überwinden kann.

Elmshorn Es gab Zeiten, da gehörte ein Videotheks-Ausweis zur Standardausrüstung. Dann kamen Streaming-Dienste in Mode. Seither können einzelne Filme bei Netflix, Maxdome und Co. rund um die Uhr abgerufen werden. Moderne Zeiten, die auch ihre Verlierer kennen. In Elmshorn wird nun die letzte Videothek schließen. „Spätestens Ende April ist hier Schluss“, sagt Waheed Lilienthal, Chef der Empire-Videothek in der Schulstraße 74. Seit über einem Vierteljahrhundert gibt es das Geschäft. Wo derzeit noch Blockbuster verliehen werden, sollen schon bald Sandwiches und Wraps verkauft werden. Geplant ist, dass eine „Fresh!“-Filiale in die Räume einzieht.

Barmstedt Die Barmstedter Polizei warnt vor falschen Spendensammlern, die durch ihre Masche versuchen, an das Geld von Passanten zu gelangen. Die Zahl der Fälle habe in letzter Zeit stark zugenommen, so Sascha Schmidt, Stationsleiter der Barmstedter Polizei. Vermeintliche Spendensammler waren unter anderem in Henstedt-Ulzburg unterwegs gewesen.

Hamburg Das Bremer Schifffahrtsunternehmen Zeaborn übernimmt von dem Hamburger Kaufmann Erck Rickmers die Sparte Schiffsmanagement und eine Schiffsmakler-Firma. Die rund 200 Mitarbeiter an Land und 2800 auf See würden übernommen, teilten die beiden Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Auch die Führung würde nicht ausgetauscht, und der Sitz von „E.R. Schiffahrt“ und dem Schiffsmakler Harper Petersen & Co bleibe in Hamburg. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart. Zeaborn, hinter dem der Bremer Kaufmann Kurt Zech steht, hatte im vergangenen Jahr bereits die insolvente Reederei Rickmers übernommen. Sie gehörte Bertram Rickmers, dem Bruder von Erck Rickmers. Zwischen beiden Unternehmen besteht jedoch keine Verbindung.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein haben sich Hotels zu Unrecht mit prestigeträchtigen Sternen geschmückt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ertappte 2017 im Norden 35 nicht ordnungsgemäß klassifizierte Betriebe, wie der Verband mitteilte. In ganz Deutschland waren es 2034 Schummler seit Herbst 2016. Laut Dehoga entfernten bis Ende vorigen Jahres 558 erwischte Schummler die unzulässige Kennzeichnung. 473 Hotels ließen sich klassifizieren oder beantragten Sterne. 403 Fälle wurden der Wettbewerbszentrale übergeben. Die Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs leitete nach eigenen Angaben in 106 Fällen Gerichtsverfahren wegen irreführender Werbung ein.