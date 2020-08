Zeugen gesucht : Pinneberg: Radfahrer fährt Fußgängerin an

Der Vorfall ereignete sich bereits am 20. Juli unweit des Pinneberger Bahnhofs.

01. August 2020, 10:45 Uhr

Pinneberg | Nach einem Fahrradunfall in der Nähe des Pinneberger Bahnhofs sucht die Polizei jetzt nach Zeugen des Vorfalls, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag 20. Juli) in der Pinneberger Bahnhofstraße in Höhe der Straße Rosenhof.

19-Jährige zwischenzeitlich im Krankenhaus

Eine 19-Jährige war zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf dem Fußweg von einem Radfahrer angefahren wurde. Dabei stürzte sie. Den Radler beschrieb sie als männlich, groß und mit kahlrasiertem Schädel. Wie die Eltern gegenüber shz.de mitteilten, musste sie im Anschluss wegen eines Schleudertraumas zwischenzeitlich ins Krankenhaus.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter (04101) 2020 bei der Polizei zu melden.

