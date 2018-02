Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg profitiert vom Digitalpaket +++ Elmshorns Bahnhof als Light-Version +++ Ellerau diskutiert E-Mobilität +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

09. Februar 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Elf Milliarden Euro sollen in Bildung investiert werden. Darauf haben sich Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen geeinigt. Allein fünf Milliarden Euro sind für das Digitalpaket vorgesehen. Davon profitieren auch die Schulen in Pinneberg. Das teilten am Donnerstag der Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann (SPD) und sein Landtagskollege Kai Vogel (SPD) mit. Sie waren zu Gast bei Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos). Ein weiteres Thema war der Ausbau der Ganztagsschulangebote im Grundschulbereich.

Elmshorn Es sollte der ganz große Wurf werden. Jetzt aber wird es beim Umbau des Elmshorner Bahnhofs architektonisch etwas weniger spektakulär zugehen als angedacht. Die futuristische Dachkonstruktion ist schwer umzusetzen und zu teuer. Was realistisch ist, zeigt eine neue Machbarkeitsstudie, die jetzt vorliegt. Die Berliner Agentur Bahnstadt hat die Vorstellungen für den Bahnhof-Light erstellt. Die Experten haben bereits die Pläne für den Umbau der Station in Pinneberg erfolgreich auf den Weg gebracht.

Wedel Das alte Wohngebäude neben der abgebrochenen ehemaligen Schlosserei in der Pinneberger Straße 2 in Wedel – es bietet ein trauriges Bild des Verfalls. Ein Bild, das in der Politik nicht unbemerkt blieb in der Politik, die im April 2016 mit dem Einvernehmen für ein Wohnbauprojekt inklusive Altbausanierung an dieser Stelle etwas ganz anderes vor Augen hatte. Es war der Erhalt des Gemäuers aus dem Jahr 1898, das seinerzeit Ausschlaggebend für die Zustimmung des Planungsausschusses zu dem Bauprojekt gab.

Ellerau Erstmals hat mit dem Bau- und Planungsausschuss ein politisches Gremium in Ellerau über die Anschaffung von zwei E-Ladestationen beraten. Grundsätzlich haben die Mitglieder die von Bürgermeister Eckart Urban (SPD) angestoßene Diskussion begrüßt. Nicht einig sind sie sich allerdings über den Platz und die Leistungsfähigkeit der Tanksäulen für Elektrofahrzeuge. Aus der CDU gab es zudem Kritik am Zeitpunkt. Die Union befürchtet, der Vorstoß könnte zu früh kommen und die Säulen damit noch nicht ausgelastet sein.

Schenefeld Marketingleiterin Anne Bahr, Centermanagerin Songül Aksu und der neue Junior-Centermanager Lukas Riegel blicken auf ein ereignisreiches Jahr im „Stadtzentrum“ Schenefeld. Unter anderem wird Schenefelds erste Shopping-Queen gekürt. Außerdem erfreulich: Über 90 Prozent der Flächen sind vermietet. Im Obergeschoss steigt die Nachfrage von Ärzten und Unternehmen, die Flächen anmieten wollen.

Barmstedt Das hat es in den vergangenen Monaten nur ganz selten gegeben: Seit Montag hat es in der Region Barmstedt weder geregnet noch geschneit. Laut der Wetterstation in Quickborn fiel der bislang letzte Niederschlag am vergangenen Sonntag. An der prekären Situation in der Landwirtschaft habe sich aber nicht viel geändert, sagt Peer Jensen-Nissen, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Pinneberg. Das Problem: Auch der Januar war wie die vorherigen Monate in Schleswig-Holstein außerordentlich feucht. „Die trockenen Tage konnte man an einer Hand abzählen“, so Jensen-Nissen. Die Folgen: Im Vorjahr konnten Landwirte teilweise kein Wintergetreide aussäen.

Hamburg Im Hamburger Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis warten jetzt 99 Zellen in einem komplett modernisierten Gebäudeflügel auf Bewohner. Die Einrichtung verfügt nach dem fast dreijährigen Umbau über insgesamt 484 Plätze für Untersuchungsgefangene, sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Donnerstag bei der Präsentation des sanierten B-Flügels. Die Sanierung sei im Kostenrahmen von 16 Millionen Euro geblieben und pünktlich abgeschlossen worden.

Schleswig-Holstein Erkältungszeit, Grippewelle – viele Krankenhäuser sind derzeit besonders überlastet und müssen Kranke auf Fluren unterbringen. Eine Patientin hat shz.de ihre Erfahrungen berichtet: Seit fünf Tagen liegt Petra Walther im FEK Neumünster. Am Freitagabend wurde sie eingeliefert. Ein Infekt, schwere Herz-Rhythmus-Störungen. Die überwiegende Zeit ihres Krankenhausaufenthalts hat die 60-Jährige auf dem Flur verbracht. Montagfrüh musste sie erstmals ihr Bett räumen. Über Nacht konnte sie zwar zurück in das Zimmer, aber nur unter Vorbehalt. Schon Dienstagfrüh ging es wieder vor die Tür. Dort wird sie bis Mittwochmittag liegen, mit dem Koffer unterm Bett – zeitweise verzweifelt und ängstlich. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.