Stadtentwicklung : Pinneberg: Politik zweifelt Verkehrslösung an

vergrößern 1 von 2 Foto: René Erdbrügger 1 von 2

von Felisa Kowalewski

erstellt am 30.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Pinneberg | Das Ringen um die Verkehrssituation in der Bismarck- und der Friedenstraße geht weiter. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung sollte am Dienstag laut Beschlussvorschlag die Variante BC eines von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachtens beschlossen werden.

Den Ausschussmitgliedern ging das jedoch zu schnell. „Das ist uns so vorgelegt worden. Aber bei einer anderen Bewertung passt vielleicht eine andere Variante besser“, sagte der Ausschussvorsitzende Gerhard Thomssen (SPD). Seine Partei beantragte eine einstimmig beschlossene Vertagung, damit das Gutachten in den Fraktionen diskutiert werden kann.

Planfall BC ist eine von fünf Varianten des Gutachtens und sieht eine Anbindung des Hindenburgdamms an die Elmshorner Straße vor mit der Bismarckstraße als „Anlieger frei“-Zone.

Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) begründete die Empfehlung der Verwaltung in der Beschlussvorlage wie folgt: „Es besteht die Möglichkeit, die Innenstadt im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Damm/Elmshorner Straße zu entlasten und das Straßennetz zu vervollständigen. Gleichzeitig kann die Bismarckstraße entlastet werden.“

Planfall BC kam jedoch nicht bei allen Ausschussmitgliedern gut an. Petra Springer (Bürgernahe) sagte gleich: „Für uns ist das Thema durch, das wäre die Schaffung einer Hauptverkehrsstraße mitten durchs Wohngebiet.“ Auch Manfred Stache (Grüne und Unabhängige) war nicht begeistert.

„Das ist für mich die schlechteste Variante“, sagte er. „Wir müssen das öffentlich diskutieren, auch mit den Anwohnern.“ Sein Partei-Kollege Joachim Dreher fügte hinzu: „Das Problem wird nur verlagert. Wir brauchen eine Lösung für die gesamte Innenstadt.“ Das Gutachten besagt allerdings: „Das Untersuchungsergebnis hat gezeigt, dass eine Variante, die alle verkehrlichen Zielsetzungen gleichermaßen berücksichtigen kann, nicht umzusetzen ist.“

Einen anderen Aspekt sprach Klaus Siems (Bürgernahe) an: Was passiert mit der Busanbindung in die Flensburger Straße? Diese besteht auf Bestreben der ansässigen Kaufleute seit Dezember 2016 (wir berichteten).

Bauamtsleiter Klaus Stieghorst erklärte: „Das Projekt ist per se befristet und der Bus hat die Probleme in der Bismarckstraße noch verschärft.“ Wird die Bismarckstraße zur „Anlieger frei“-Zone, ist das das Aus für den Bus.

Gar nicht zur Sprache kam bisher die Kostenschätzung: Planfall BC soll mit 450 000 Euro zu Buche schlagen – die teuerste Variante. Das Gutachten selbst empfiehlt als Vorzugslösung Planfall C: Die „Anlieger frei“-Zone, aber ohne Durchstich im Hindenburgdamm (Kosten 50 000 Euro).