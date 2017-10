Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg: Piraten üben Kritik +++ Lutzhorn: Neuer Anlauf +++ Elmshorn: Luther im Fokus +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Stephanie Pilick/dpa (Symbolfoto) 1 von 1

erstellt am 17.Okt.2017 | 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Piratenpartei hat die Pläne des Stadtmarketings Pinneberg zur Erstellung von Bewegungsprofilen der Passanten in der Fußgängerzone scharf kritisiert. „Der Einsatz solcher Systeme untergräbt das Vertrauen der Menschen“, verurteilt Parteimitglied Thomas Hooge das Vorhaben der Kreisstadt und der beteiligten Einzelhändler. Ihr Hauptkritikpunkt: zu wenig Transparenz bei der Datenspeicherung.

Lutzhorn/Bokel Neuer Anlauf für eine Sanierung der Kreisstraße 2 (K2) zwischen Luutzhorn und Bokel: Der Verkehrsausschuss des Kreises Pinneberg hat sich vor Kurzem einstimmig dafür ausgesprochen, die Straße in den kommenden zwei Jahren zu sanieren, wenn eine Förderung seitens des Lands gewährt wird. Es ist der zweite Anlauf des Kreises, die marode K2 grundlegend zu erneuern, nachdem der erste Versuch in diesem Jahr gescheitert war.

Elmshorn Zum fünfhundertjährigen Jubiläum von Luthers Thesenanschlag wird der allgemeinen Bedeutung Luthers auch für unsere Zeit in vielfältiger Weise gedacht. Die Emmaus-Kirchengemeinde fragt deshalb: Wie hat es Luther mit der Kunst gehalten? Gab es nicht auf sein Geheiß einen Bildersturm? Auf solche Fragen will die Ausstellung „Luther und die Bilder“ in der Stiftskirche versuchen Antwort zu geben. Das Programm startet mit einem Gottesdienst am Sonntag, 22. Oktober, um 10.00 Uhr. Ab 11.15 Uhr beginnt die Vernissage. Weiter Gottesdienste nehmen auf das Thema Bezug. So soll am 29. Oktober um 10 Uhr, am Reformationstag in der Thomaskirche, 31. Oktober um 17 Uhr, und am 5. November, 10 Uhr Luther und die Kunst eine Rolle spielen. Weitere Informationen auf der Webseite der Gemeinde.

Bilsen Die CDU Bilsen hat während der Jahreshauptversammlung im Dörpshuus einen neuen Vorstand gewählt. Ehrenbürgermeister Rainer Ute Harms leitete die Wahlen. Vorsitzender bleibt Bürgermeister Peter Lehnert, ebenso Achim Bestmann als Stellvertreter.

Hamburg Drei verletzte Personen und fünf beschädigte Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Hamburg ereignete. Wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte, fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Mercedes viel zu schnell auf der Stresemannstraße stadteinwärts. Augenzeugen berichten, es habe gewirkt, als würde sich die junge Frau ein Autorennen mit einem bisher unbekannt gebliebenen Fahrzeug liefern.

Schleswig-Holstein Nach den Wahlen in Niedersachsen und Österreich hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Partei vor einer stärkeren Orientierung nach rechts gewarnt. „Ich kann mit einem Rechtsruck überhaupt nichts verbinden, nichts Positives. Ich lese da auch kein einziges Thema raus“, sagte Günther am Montagmorgen im ARD-„Morgenmagazin“.