Region Pinneberg in Kürze : ++ Pinneberg: Paasch-Halle macht Probleme ++ Wedel: DRK-Vizechefin hört auf ++ Elmshorn erfolgreich beim Stadtradeln ++

Pinneberg Jahrelang ist nichts an der Ernst-Pasch-Halle an der Lindenstraße in Pinneberg getan worden. Ende 2016 wurde sie gesperrt, weil die Tragfähigkeit des Daches nicht mehr gewährleistet ist. Nun gibt es eine neue Hiobsbotschaft: Bei einem Vor-Ort-Termin seien lose Steine an der Fassade festgestellt worden. Das teilte gestern Stadtsprecherin Maren Uschkurat mit. Da eine Gefahr durch herabfallende einzelne Steine nicht auszuschließen sei, wurde der Gehweg gesperrt.

Wedel Wedels Miss DRK hört auf. Nach 41 Jahren lässt sich Ursula Kissig nicht noch einmal als stellvertretende Vorsitzende aufstellen. Gesundheitliche Gründe zwingen die Wedelerin dazu, sich aus ihrem ehrenamtlichen Engagement zurückzuziehen. „Ich denke, wir haben einiges bewegt“, lautet das bescheidene Fazit Kissigs. Dem Tageblatt hat sie von ihren bewegten Zeiten erzählt.

Elmshorn 189.214 Kilometer – das ist das stolze Ergebnis, das die 1261 Teilnehmer des Stadtradelns in Elmshorn zwischen dem 11. Juni und dem 1. Juli erradelt haben. Viel mehr Jubel gab es beim Abschluss der Aktion allerdings für diese Nachricht: Elmshorn hat seinen Erzrivalen Pinneberg geschlagen. Seit Jahren liefern sich die beiden Städte einen freundschaftlichen Wettstreit um das bessere Ergebnis im Stadtradeln. 2017 fiel es mit 60.000 Kilometern Abstand sehr deutlich aus.

Uetersen Bei Bauarbeiten wurden im Bereich der Straßenkreuzung Kreuzmoor/Lohe Knochen entdeckt. Ein Baggerfahrer stieß in etwa einem Meter Tiefe auf sie. Um zweifelsfrei zu klären, dass es sich dabei nicht um menschliche Knocheln handelt, wurden sie zur Rechtmedizin nach Kiel geschickt. Dort wurde eindeutig festgestellt, dass es sich bei den Funden um tierische Knochen handelt.

Ellerau Elleraus Bürgermeister Eckart Urban (SPD) macht ernst mit seiner Ankündigung, politisch in Zukunft etwas kürzer zu treten. Während der jüngsten Hauptversammlung seiner Partei kandidierte er nicht mehr für den Vorsitz und ebnete damit den Weg für einen Generationenwechsel: Das Amt des Parteichefs übernahm erwartungsgemäß der bisherige Stellvertreter Lars Schmidt-von Koss, einer der Hoffnungsträger der Partei für die Ellerauer Politik, dem einige auch das Bürgermeisteramt zugetrauen.

Schenefeld Das Schenefelder Kinderzimmer bietet in Kooperation mit der Familienbildung Wedel seit Kurzem ein Hebammencafé für junge Mütter an. Sie wollen auf diese Weise Begleiter und Ansprechpartner für Familien sein. Geburtshelferin Nina Kayer gibt dabei kompetente Ratschläge und hilfreiche Tipps. Ganz neu ist, dass die Babys ebenfalls kostenfrei untersucht werden können. Kayer unterstützt zudem werdende Mütter im Kreis Pinneberg als freiberufliche Hebamme.

Hamburg Nach zwei erneuten Autobränden in Hamburg zieht die Polizei auch einen Bezug zum G20-Gipfel in Betracht. „Wir gehen von Brandstiftungen aus. Ob es einen Bezug zum G20-Gipfel gibt, ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an“, sagte ein Sprecher. Die Brände ereigneten sich im Bereich zwischen den Stadtteilen Eppendorf und Alsterdorf. Ein Polo und ein BMW, die circa 50 Meter voneinander entfernt geparkt waren, gingen in der Nacht zu Freitag in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte die Brände. Bereits am Mittwoch waren im Stadtteil Uhlenhorst nahe der Außenalster fünf Wagen in Flammen aufgegangen.

Schleswig-Holstein Die neue Betreibergesellschaft der Elbfähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel hat eine erste positive 50-Tage-Bilanz vorzuweisen. Es gibt wieder mehr Passagiere und auch höhere Frachtzahlen zu verzeichnen. Die Anzahl der Pkw beziehungsweise Wohnmobile auf der Fähre erhöhte sich auf 14.250. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 12.100. Und auch die Frachtzahlen wiesen ein Plus aus. Durch die gute Auslastung der „Grete“ habe die Betreibergesellschaft ihre Rentabilität steigern können.

15.Jul.2017