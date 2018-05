Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg-Nord droht Verkehrchaos +++ Staub in OP-Sälen +++ Wird Hahn Elmshorns neuer Bürgervorsteher? +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

09. Mai 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Die Bauarbeiten an der Westumgehung gehen voran. Nun soll Anfang Juni die Umgehungsstraße an die Autobahn 23 in Pinneberg-Nord angebunden werden. Anwohner horchen auf, denn die Quickborner Straße wird auf dem Teilstück zwischen der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Hamburg und der Elmshorner Straße für fast drei Wochen voll gesperrt. Der Borsteler Weg soll als Umleitungsstrecke dienen. Auch Busse sollen durch die enge Wohnstraße geführt werden – die Anwohner befürchten ein Verkehrschaos.

Kreis Pinneberg Eine Panne bei Sanierungsarbeiten im Regio-Krankenhaus in Elmshorn hat am Wochenende den Operationsbetrieb lahmgelegt. Weil die Abdichtungen der OP-Säle nicht ausreichend klappte, wurde dieser sensible Trakt mit Baustaub kontaminiert. Das Krankenhaus musste alle sechs Säle im Zentral-OP sperren. 25 Operationen wurden kurzfristig abgesagt und werden in den nächsten Tagen nachgeholt. Mitarbeiter oder Patienten waren laut Regio-Klinik nicht gefährdet.

Elmshorn Der CDU-Abgeordnete Andreas Hahn soll Elmshorns neuer Bürgervorsteher werden. Der 70-Jährige wurde von seiner Fraktion einstimmig für diese Position benannt. Hahn ist seit 1974 Stadtverordneter in seiner Heimatstadt. Er leitet seit Jahren den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und ist Experte für den Stadtumbau. „Andreas Hahn verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz und ist in der Lage, Probleme in einem gemeinschaftlichen Vorgehen zu lösen“, sagte CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt.

Barmstedt Bereits 1949 nach der Währungsreform verkaufte Otto Schinkel – zehnjährig – mit seiner Mutter Saatgut, Pflanzkartoffeln und Rübensaat in einem Ziehwagen in Seester, Seestermühe und Neuendeich. Dem Marktgeschehen ist der heute 80-Jährige treu geblieben. Seit 50 Jahren betreibt seine Familie einen Stand auf dem Barmstedter Wochenmarkt und verkauft dort Obst und Gemüse. Jetzt feierte die Familie das Jubiläum und erhielt dazu Glückwünsche der Stadt.

Quickborn Für den 30. Geburtstag des Karl-Rautenberg-Museums in Ellerau öffnete das Team vom Heimatverein die Türen und präsentierte den Gästen versteckte Schätze in einer Sonderausstellung. Dabei konnten sich Interessierte auch die neueste Errungenschaft in dem Museum anschaffen: Eine Familienbibel aus dem Jahr 1826. Diese trägt Einträge bis in die Gegenwart. Auch Bilder aus anno dazumal von Bürgern der Gemeinde sowie Zeitungsartikel über die Entstehungsgeschichte des Museums konnten angeschaut werden.

Schenefeld Der Verein Glücksgriff betreibt einen Second-Hand-Laden in Schenefeld und unterstützt mit den Einnahmen aus dem Geschäft Geflüchtete auf ganz unterschiedliche Weise. Besonders im Fokus der ehrenamtlichen Arbeit stehen dabei Frauen, die etwa mit Sprachkurse, zu denen zusätzlich eine Kinderbetreuung angeboten wird, unterstützt werden.

Hamburg Die Planungen für das künftige Paloma-Viertel auf dem ehemaligen Esso-Häuser-Areal an der Hamburger Reeperbahn gehen auf die Zielgerade. „Das Paket ist geschnürt“, teilte das Bezirksamt Mitte am Dienstag mit. „Die über den Städtebau und die Architektur hinausgehenden Ergebnisse wurden inzwischen verhandelt und bilden eine Grundlage für den städtebaulichen Vertrag.“ Seit langem hatten die Eigentümerin Bayerische Hausbau, die PlanBude als Vertreterin von Stadtteilinitiativen sowie die Bezirkspolitik über Details zur Realisierung des Projekts verhandelt.

Schleswig-Holstein „Lehrer ohne abgeschlossene Berufsausbildung werden systematisch eingesetzt, um Lücken zu füllen oder zu überdecken.“ So lautet der Vorwurf des bildungspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion im Landtag, Martin Habersaat, an die Regierung. Er hat nach neuesten Zahlen des Bildungsministeriums ausgerechnet: „Jede elfte Gemeinschaftsschul-Klasse und jede zwölfte Grundschulklasse wird von einem Aushilfslehrer unterrichtet.“