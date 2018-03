Elmshorner Straße : Pinneberg: Lkw erfasst Radfahrer

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

von René Erdbrügger

28. März 2018, 17:00 Uhr

In Pinneberg ist es am Mittwoch um kurz nach 15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der Elmshorner Straße in Höhe des Smiley’s-Lieferservice hat ein Lkw-Fahrer, der aus einer Einfahrt kam, einen Radfahrer übersehen und erfasst. Nach Angaben der Polizei wurde dieser mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

