Region in Kürze : +++ Pinneberg: Krötenpopulation stabil +++ Psychiatrische Klinik in Wedel geplant +++ Quickborn: Mehr Platz für Familien

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

28. Juni 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Noch ist die Welt für die Kröten am Hogenkamp in Pinneberg in Ordnung: „Die Population lag während der vergangenen Jahre bei deutlich über 1400 Tieren“, berichtet Marcus Jacobs vom Umwelthaus. Er und sein Kollege Rainer Reischuck stellten die aktuellen Ergebnisse im Entdeckergarten in Rellingen vor. Doch nicht alles ist positiv: Lebensraum für Kröten wurde durch den Bau der Parkstadt vernichtet.

Wedel Der Klinikenverbund Oberberg hat Pläne für den Bau einer psychiatrische Privatklinik auf dem Markenfilm-Gelände am Schulauer Moorweg in Wedel vorgestellt. Die Einrichtung soll rund 100 Patienten mit Depressionen, Burnout und Abhängigkeitserkrankungen Plätze bieten. Eine geschlossene Abteilung ist laut Oberberg-Geschäftsführer Roland Dankwardt, der das Konzept im Planungsausschuss vorstellte, nicht vorgesehen.

Quickborn Im sogenannten Blumenviertel in Quickborn-Heide hat gestern die Erschließung des vierten und damit letzten Bauabschnitts begonnen. In den kommenden Monaten werden auf mehr als vier Hektar Land und 40 Grundstücken voraussichtlich 60 Wohneinheiten entstehen. Einfamilien- und Doppelhäuser sollen insbesondere Familien anziehen. Zudem sind ein Mehrfamilienhaus und eine Kita vorgesehen.

Schenefeld Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in Weißrussland hat bis heute gesundheitliche Folgen für die Menschen in der Region. Seit mehr als 25 Jahren setzen sich Schenefelder für die Menschen in Luninez ein. Die Stadt liegt etwa 200 Kilometer vom Reaktor entfernt. Nun steht ein Besuch aus der Partner-Kommune an. Für den Zeitraum zwischen dem 13. und 20. August werden deshalb noch Gastfamilien gesucht.

Elmshorn Bis zu 800.000 TV-Zuschauer werden am 12. August den ZDF-Fernsehgottesdienst verfolgen – und der wird live aus Elmshorn gesendet. Das Christus-Zentrum Arche an der Lornsenstraße wurde bereits zum dritten Mal gemeinsam vom ZDF, der Evangelischen Kirche und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen als Ausstrahlungsort ausgewählt. Die Übertragung beginnt um 9.30 Uhr. Die Vorbereitungen laufen.

Tornesch Die Brücke über den Ohrtbrookgraben im Zuge der K22 wird zum Nadelöhr. Voraussichtlich ab Herbst kann der Verkehr über das Bauwerk an der Grenze zwischen Tornesch und Uetersen nur noch einspurig rollen. Zudem soll eine Ampelanlage installiert werden. Das hat die Stadt Tornesch mitgeteilt. Damit sind Pläne, die Brücke zu sanieren vorerst vom Tisch. Dem stehen unter anderem Naturschutzbelange entgegen.

Hamburg Ein Blitz, ein Feuerschein, eine Rauchwolke und erschreckte Menschen – das zeigen Videoaufnahmen von einer Explosion auf dem Hamburger S-Bahnhof Veddel am 17. Dezember 2017. Im Prozess gegen einen 52-Jährigen hat das Landgericht am Mittwoch die Szenen aus Überwachungskameras am Bahnsteig und in einer S-Bahn gezeigt. Öffentlich zugänglich sind die Aufnahmen nicht. Zuvor hatte der Angeklagte ein Teilgeständnis abgelegt.

Schleswig-Holstein Ein weiterer Feldversuch in Flensburg: große bunte Punkte auf dem Boden in den Innenstadt. An der Kreuzung zur Fußgängerzone und Rathausstraße werden ab dem ersten Juli genau die Ampeln ausgeschaltet, die noch vor einem Jahr für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Den gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen wird jetzt erstmal für drei Monate das Licht ausgeknipst. Statt rot und grün gilt jetzt gegenseitige Rücksichtnahme. Für Autos bedeutet das Tempo 20, für Fußgänger Augen auf.