Geländewagen gestohlen : Pinneberg: Kripo sucht Autodiebe

erstellt am 13.Dez.2017 | 12:54 Uhr

Pinneberg | Diebe haben in Pinneberg einen Geländewagen gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Forststraße ein Geländewagen gestohlen. Der graue Opel Antara muss zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 7.45 Uhr entwendet worden sein.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, denen in der Forststraße zur Tatzeit oder in den Tagen vorher verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon (04101) 2020 entgegen.

