Pinneberg ist die schönere Stadt als Hamburg

Brigitte Klein schätzt Pinneberg als lebenswerte Stadt / Bereichernde Kultur-Angebot und grüne Umgebung

von Patrick Tabel

29. Juli 2019, 18:00 Uhr

Pinneberg | Sie liebt es, mit ihrem Fahrrad umherzuradeln: Ob in der Kreisstadt oder in der Baumschulgemeinde Halstenbek. Feste wie das Kleinkunstfestival, SummerJazz- und Weinfest besucht sie regelmäßig. Brigitte Klein lebt seit 30 Jahren in Pinneberg. „Ich verstehe nicht, warum sich manche Menschen nicht zu Pinneberg bekennen und immer die Großstadt Hamburg vorziehen“, erläutert die 61-Jährige, die in der Volkshochschule Halstenbek (VHS) arbeitet. Sie ist dort seit Januar 2006 erste Ansprechpartnerin für Teilnehmer und Dozenten.

Warum sie Pinneberg als lebenswert bezeichnet? „Ich bekomme hier alles, was ich brauche. Die ärztliche Versorgung ist gut“, erläutert die gelernte Hotelfach- und Bürokauffrau. Sie gelangt von ihrer Wohnung schnell in die Pinneberger Innenstadt und bekommt dort alles, was sie benötigt. Klein kauft gern in der Innenstadt ein, den Stress in Hamburg hingegen vermeidet sie. „Zu viele Menschen, zu viele Autos, zu viel Hektik und zu viel Lärm“, findet sie.

Die Pinnebergerin liest viel in ihrer freien Zeit. Sie schätzt es zudem, gemeinsam mit ihrem Lebenspartner in ihrem Halstenbeker Schrebergarten „herumzubutschern“. Stockrosen und viele Bienen sowie freundliche Pflanzen haben hier ihren Platz. Was Urlaubsreisen betrifft, ist sie gern und häufig mit Freunden auf Fahrradtouren unterwegs. Die nächste Zeit betreffend, blickt Klein erwartungsfreudig dem SummerJazz-Festival entgegen. „Dort spielen hochkarätige Bands und man kann zwischen den einzelnen Bühnen lustwandeln“, sagt Klein.

Doch nicht nur ihre Freizeit im Kreis Pinneberg, sondern auch ihr berufliches Leben bei der VHS Halstenbek bezeichnet sie als erfüllend. Klein ist für die Abwicklung der Kurse in allen Bereichen sowie die Honorarabwicklung zuständig. „Unser vielseitiges Programm habe ich verinnerlicht und berate hier alle Interessierten“, erläutert die Mutter einer Tochter (38) und Großmutter einer Enkelin (18). Sie kommuniziert viel mit Menschen, persönlich, schriftlich und auch telefonisch. Zu den Teilnehmern der VHS gehörten Menschen aus dem gesamten Speckgürtel: Aus Eidelstedt, aber auch aus Heidgraben, Appen und Ellerau kommen die Bürger. Einige der Teilnehmer wüssten konkret, welchen Kursus sie besuchen möchten. Aber viele von ihnen hätten auch nur eine ungefähre Vorstellung. Klein hilft ihnen dann, den passenden Kurs zu finden. „Wir haben eine tolle Mischung aus beliebten und altbewährten, aber auch neuen gefragten Angeboten“, erläutert Klein. Es sei für sie eine Bestätigung, wenn die Teilnehmer nach der Beratung, mit ihrem Kurs zufrieden seien.