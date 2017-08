Pinneberg in Grau und Grün

vergrößern 1 von 5 1 von 5







Unsere Zeitung hat dazu aufgerufen, Bilder einzusenden, auf denen Pinneberg aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu bewundern ist. Nach und nach trudelten die ersten Bilder ein. Schön anzuschauen ist insbesondere die Aufnahme der Hochbrücke von Reinhard Hill. Aus der Frosch-Perspektive bietet sich dem Betrachter eine ungewohnte Ansicht, denn die meisten Pinneberger kennen die Hochbrücke hauptsächlich von oben. Vor vier Jahren beschlossen die Politiker des Stadtentwicklungsausschusses, das 1969 eingeweihte Bauwerk nach dem damals amtierenden Bürgermeister Hans-Hermann Kath zu benennen.

Auf einem anderen Motiv aus dem Jahr 2007 hat Hill das vor 14 Jahren geschlossene Pinneberger Freibad in den Fokus genommen. Nach der Schließung gab es nur noch das Außenbecken des Hallenbads. Lediglich der Sprungturm erinnerte noch an das ehemalige Bad. Mittlerweile musste er der Wasser-Ski-Anlage weichen.

Tilly, so heißt das am Damm stehende riesige hohle Gewächs – unser nächstes Motiv. Seit zirka 1250 schmückt die Stieleiche den Pinneberger Wegrand. In den 1950er Jahren verfaulte der untere Stamm zunehmend, sodass 1965 Eisenstäbe eingesetzt wurden, um die Eiche zu stabilisieren. Regelmäßige Kontrollen beweisen, dass der Baum noch heute vital und standsicher ist.

Matthias Walenda hat sich floralen Motiven gewidmet. Im Pinneberger Rosengarten wächst mit der Schachblume (Fritillaria meleagris) eine echte Rarität. Um das Liliengewächs im Kreisgebiet in freier Natur zu finden, muss man bis in die Haseldorfer Marsch fahren. Zur Freude aller Pinneberger Blumenliebhaber hat sich die Poplulation der streng geschützten Art im Rosengarten in den vergangenen Jahren deutlich vermehrt.

In unserer Serie „Ungewöhnliche Perspektiven“ wollen wir noch weitere Fotos, die Pinneberg aus einer besonderen Perspektive zeigen, veröffentlichen. Dabei ist es egal, ob Menschen, Tiere, Landschaften, Häuser oder Details vor die Linse der Hobby-Fotografen geraten: Es zählt nur ein ungewohnter Anblick. Schicken Sie uns Ihre schönen Fotos mit Beschreibung des Motivs, eventuell der Idee für das Foto und Ihre Kontaktdaten per E-Mail an redaktion@a-beig.de oder per Facebook. Wir freuen uns auf Post.

von Tanja Plock

erstellt am 24.Aug.2017 | 16:00 Uhr