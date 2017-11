Beliebt in Pinneberg : Pinneberg: Handarbeit und herzliche Menschen

vergrößern 1 von 2 Foto: Frauke Heiderhoff 1 von 2

von Frauke Heiderhoff

erstellt am 27.Nov.2017 | 13:30 Uhr

Pinneberg | Die Besucher haben das vielfältige Angebot des 29. Kunsthandwerkermarkts in der Werkstatt Eichenkamp in Pinneberg genossen. Die Menschen strömten am Wochenende zur großen vorweihnachtlichen Ausstellung, um so manches individuelles Weihnachtsgeschenk zu ergattern.

Einige Kunsthandwerker, wie Bernhard Jäkel aus Nordfriesland, bereicherten das Event zum ersten Mal. Jäckel hat sich darauf spezialisiert, aus altem Silberbesteck, individuellen Schmuck herzustellen. „In Dänemark ist Besteckschmuck sehr üblich“, berichtete er. In der Metropolregion sei dies weniger bekannt. Jäckel bezeichnete das Motto „Treibholz trifft Silber“ als neuesten Trend. Diverse dekorative Treibholz-Stücke von der Insel Sylt fischte der Nordfriese eigenhändig aus der Nordsee. „Mein Elternhaus liegt in der Nähe von Sylt“, berichtete er.

Ausstellerin Christa Gerhauser bereicherte den Markt zum fünften Mal. „Ich finde es supertoll“, sagte Gerhauser. Die Menschen mit Handicap freuten sich, dass sie hier ausstellen konnten. Monica Lundbeck lobte „die liebevollen Handarbeiten und herzlichen Leute“.

Ulla Hölzern schaute mit ihrer Tochter Anna vorbei. Die Veranstaltung sei nicht kommerziell und bodenständig. Die Tornescherin Brigitte Heinitz präsentierte ihr mit der Laubsäge hergestelltes Holzspielzeug. Wie früher ihre Kinder stünden ihr nun in kleinen Enkelkinder zur Seite, um das Spielzeug zu testen.

Mit Briefmarken verzierte Holzkisten, Ordner und Sparschweine gab es bei Ute Kohnke zu erwerben. Sie stellte die in der Tagesförderungsstätte hergestellten Produkte aus. „Die Beschäftigten sind stolz auf ihre Produkte und erfahren viel Anerkennung“, so Kohnke. „Der Markt ist sehr gut besucht“, sagte Karin Lorenzen. Mit ihren beleuchteten Dekorationsobjekten nahm sie zum siebten Mal teil. Organisatorin Dörte Garber freute sich über den Zuspruch und stellte mit ihrer Großnichte Enna (6) Kränze aus.