Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg eröffnet Westumgehung +++ Neues Frauenhaus im Kreis Pinneberg? +++ Elmshorn: Diebe gefasst +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

14. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Bürgermeisterin Urte Steinberg hat am Donnerstag ein großes Teilstück der Pinneberger Westumgehung freigegeben. Die neue Trasse zwischen Elmshorner und Prisdorfer Straße im Norden der Kreisstadt kann ab sofort genutzt werden.

Kreis Pinneberg Durch Fördermittel in Höhe von 6,3 Millionen Euro vom Land Schleswig-Holstein sieht die Grünen-Fraktion des Pinneberger Kreistags eine Chance, das Netz von Schutzeinrichtungen für Frauen weiter auszubauen.

Elmshorn Einbruch in die Bahnhofsmission Elmshorn: Die Spendendose mit 250 Euro wurde gestohlen. Diese Tat sorgte Anfang November im Kreis Pinneberg für Empörung. Jetzt sind die Täter gefasst. Wie die Bundespolizei gestern bestätigte, konnten ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger als Einbrecher ermittelt werden. Der 28-Jährige hat die Tat gestanden. Das Geld ist aber weg.

Ellerau 60 Prozent aller Lampen auf öffentlichen Plätzen und Straßen in Ellerau wurden inzwischen mit moderner LED-Technik ausgerüstet. Das hat Bürgermeister Ralf Martens (BVE) jetzt mitgeteilt. Demnach wird die gesamte Maßnahme rund 200.000 Euro kosten, allerdings erhofft sich die Gemeinde eine jährliche Ersparnis von 40.000 Euro.

Uetersen Die Zeiten des Leerstands in dem Gebäude des ehemaligen Rewe-Markts an der Lienausallee in Uetersen sind bald vorbei. Zum 15. Januar wird dort der Discounter Penny seine Türen öffnen. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Der bislang in der Fußgängerzone beheimatete Nahversorger wird sich mit dem Umzug deutlich vergrößern, die Verkaufsfläche wächst von 678 auf 1000 Quadratmeter.

Hamburg Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg hat die Polizei eine weitere Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Sie veröffentlichte am Donnerstag auf ihrer Internetseite Fotos von 53 unbekannten Tatverdächtigen, darunter zwei Frauen.

Schleswig-Holstein Das freut Bernd Buchholz: Das Land wird in diesem Jahr mehr als 83 Millionen Euro für die Sanierung maroder Landesstraßen ausgeben. 36 Straßen- und 13 Brückenbauten an Landesstraßen sind 2018 umgesetzt worden – bis 2021 plant das Ministerium an die 200 Einzelprojekte. Das Land hat damit in den vergangenen Jahren die Summe, die tatsächlich verbaut wird, immer weiter gesteigert.