Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg droht ein Minus +++ Schäden an Elmshorner Martkhalle +++ Wedeler Nordumfahrung vor dem Aus +++

Pinneberg Der Entwurf für den Haushalt 2018 der Pinneberger Verwaltung liegt vor: Er weist einen Jahresfehlbetrag von 10,2 Millionen Euro auf. 2017 lag das Minus bei 6,5 Millionen Euro. Weitere Eckpunkte des Etatentwurfs: Die Netto-Kreditaufnahme beträgt 3,8 Millionen Euro. Die Stadt geht von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 18,5 Millionen Euro aus. 16,4 Millionen Euro will die Stadt Pinneberg 2018 investieren.

Elmshorn Bei einer Untersuchung des baulichen Zustandes der Markthalle haben die Fachleute Schäden entdeckt, die ein schnelles Eingreifen notwendig machen. Bereits am Dienstag, 14. November, sollen die ersten Maßnahmen beginnen. Damit verbunden sind kurzzeitige Sperrungen des näheren Umfelds.

Wedel Die Nordumfahrungsplanung steht vor dem Aus. Im Bauausschuss stimmten Donnerstagabend WSI, SPD und Grüne gegen die Bereitstellung von 1,1 Millionen Euro im Haushalt 2018. Zwar reichte dieses Votum dort nicht, um den Mittelansatz zu kippen. Die Befürworter CDU, FDP und Linke, die eine Aufteilung des Budgets auf 2018 und 2019 durchsetzen konnten, haben in der entscheidenden Ratsversammlung aber einen Sitz weniger als die Gegner.

Tornesch Der Kampf um das Bürgermeisteramt in Tornesch nimmt Fahrt auf. Ex-Ratsherr Bernhard Janz ist der erste, der offen zu seiner Kandidatur steht. Derzeit sammelt der Christdemokrat Unterstützerunterschriften, die er als unabhängiger Bewerber benötigt. Doch auch eine Kandidatur für die CDU schließt er nicht aus.

Quickborn Der langjährige Vorsitzende der Quickborner Sozialdemokraten, Jens-Olaf Nuckel, hat angekündigt, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Als Nachfolger ist Tom Lenuweit im Gespräch, der sich während der Hauptversammlung des Ortsvereins am Mittwoch, 29. November, dem Votum der Mitglieder stellen will.

Ellerbek Ellerbeker müssen in den kommenden zwei Wochen in einigen Straßen mit teils erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen: Von Dienstag, 14., bis Dienstag, 28. November, werden im Krönkampsweg, Gooshornweg, Willhornstwiete, Moorkampsweg und der Waldhofstraße Telekommunikationsleitungen verlegt.

Schenefeld Die Isaria Wohnbau AG aus München hat das Grundstück Achter de Weiden Nr. 24 in Schenefeld gekauft und will Wohnungen bauen. Jedoch ist die Fläche bisher für Gewerbe zugelassen. „Wir haben ein Problem in Schenefeld. Es gibt keine Ersatzflächen für Gewerbe an einem anderen Standort“, sagte der Ausschussvorsitzende Mathias Schmitz (Grüne). Auch der zusätzliche Verkehr wurde als Problem gesehen.

Rellingen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus an der Siedlerstraße“. Die Alarmierung von 23 Kameraden der Feuerwehr Rellingen gestern von 7.21 bis 8.01 Uhr entpuppte sich als harmlos. „Im Keller des Gebäudes war lediglich der Keilriemen eines Hauswasserwerks heißgelaufen und hatte eine leichte Verqualmung und leichten Brandgeruch verursacht“, sagte Zugführer Norbert Heydorn. Das Gebäude wurde belüftet. Es gab keine Verletzte.