Zeugen gesucht : Pinneberg: Diebe stehlen Teile eines Außengerüstes von Baustelle

Die sechs mutmaßlichen Täter entwendeten Streben und Halterungen aus Metall.

von René Erdbrügger

20. November 2020, 16:30 Uhr

Pinneberg | Unbekannte haben auf einer Baustelle in Pinneberg im Rübekamp bereits am Freitag (6. November) von einem Baugerüst Streben und Halterungen aus Metall gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Schaden wurde direkt am nächsten Tag bemerkt, so dass sich kein Arbeiter durch einen Sturz vom Gerüst verletzen konnte, so die Polizei am Freitag (20. November). Bei Sturm hätten durchaus Gerüstteile auf die Fahrbahn oder Personen stürzen können.

Zwei weiße Sprinter mit Pinneberger Kennzeichen beobachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden gegen 22 Uhr und 22.20 Uhr an der Baustelle zwei weiße Sprinter mit Pinneberger Kennzeichen und 6 Personen beobachtet, die Gerüstteile abbauten und auf die Ladeflächen aufluden. Eine tatverdächtige Person wird als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre, mit dunklen, kurzen Haaren und Bauchansatz beschrieben. Diese Person sprach nur gebrochen Deutsch.

Gesucht werden jetzt Zeugen, die die 6 Personen gesehen oder Hinweise auf die Sprinter geben können. Die Zeugen können sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 bei den Ermittlern des Polizeireviers in Pinneberg melden.