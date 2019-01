Region Pinneberg in Kürze : +++ Pinneberg bleibt Kreisstadt +++ A23: Brückenarbeiten dauern sechs Monate +++ Pinneberg: Parkschein für 2245,50 Euro

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

30. Januar 2019, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Es ist ein Titel, der eigentlich keine Bedeutung hat. Vor allem hat er keine positiven Auswirkungen, etwa finanzieller Art. Und doch hat er für viele Menschen eine große Bedeutung: Kreisstadt. Nun will die Politik mit einer Änderung der Hauptsatzung festlegen: Die Kreisstadt des Kreises Pinneberg ist Pinneberg. Bis 2011 war es unumstritten: Pinneberg ist Kreisstadt. Wegen des Umzugs der Kreisverwaltung von Pinneberg in die größte Stadt des Kreises gab es erste Stimmen aus Elmshorn, mit dem Verwaltungssitz könne auch der Titel Kreisstadt an Elmshorn übergehen.

Pinneberg Preisschock an einem Pinneberger Parkscheinautomaten: Als Michael Freitag am Montag sein Ticket auslösen wollte, stockte dem Uetersener der Atem. 2245,50 Euro sollte er bezahlen. Dabei hatte der 52-Jährige doch nur knapp vier Stunden in dem Parkhaus gestanden. Am Ende ging für Freitag alles gut aus. Die ganze Geschichte lesen Sie auf shz.de.

Pinneberg/Rellingen Sechs Monate werden die Brücken-Bauarbeiten an der A23 im Bereich Rellingen dauern. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit. Die betroffene Brücke liegt zwischen den Ausfahrten Pinneberg Nord und Pinneberg Mitte. In der Zeit der Sanierung wird der genehmigungspflichtige Schwerlastverkehr in Richtung Hamburg durch die Pinneberger Innenstadt umgeleitet. Und die Fahrspuren für den restlichen Verkehr werden gebündelt. Wie berichtet, wurden bei einer Untersuchung der A23-Brücke über der Tangstedter Straße Schäden festgestellt.

Schenefeld Menschen, die den Überblick über ihre Finanzen verloren haben, haben ab sofort eine neue Anlaufstelle in Schenefeld. „Schuldenhilfe Sofort“ heißt das Beratungsangebot des Vereins, das kostenlose Unterstützung zum Thema anbietet. Ein Team aus Juristen, Pädagogen und Insolvenzberatern hat sich eigens dafür zusammengeschlossen. Vorsitzende Daniela De Matteis freut sich über die zentrale Lage und darüber, Menschen helfen zu können.

Wedel Dem Partner mit Blick auf die Elbe und vorbeifahrende Schiffe das Ja-Wort geben – möglich ist dies in Wedel, genauer gesagt im Schulauer Fährhaus. Dort können Eheschließungen stattfinden. Insgesamt kamen 202 Paare im vergangenen Jahr in die Stadt an der Elbe, um sich das Eheversprechen zu geben. Damit sind es 16 Paare mehr als im Vorjahr 2017. Einen Trend gibt es: Es kommen mehr Hamburger für das Ja-Wort nach Wedel.

Hamburg Nach dem Dioxinfund im Naturschutzgebiet Boberger Niederung im Osten Hamburgs haben die Behörden für die angrenzenden Wohngebiete Mümmelmannsberg und Boberg Entwarnung gegeben. In der Umgebung der Fundstelle seien keine weiteren Belastungen mit dem hochgiftigen Stoff gefunden worden, teilten Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) und Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag mit.

Schleswig-Holstein Mit einer Bundesratsinitiative will Schleswig-Holstein den erneuerbaren Energien wieder neuen Schwung geben. Das System der Abgaben und Umlagen im Energiebereich müsse gerechter, effizienter und innovationsfreundlicher werden, sagte Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Dienstag in Kiel. „Die aktuelle Energiesteuer hat ein Problem: Sie setzt nämlich klima- und energiepolitische Fehlanreize.“