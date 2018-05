Region in Kürze : +++ Pinneberg bekommt Kunstrasenplätze +++ Elmshorns Bevölkerung wächst +++ Neue Räume für die GHS in Wedel +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

25. Mai 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg In der Sitzung des Ausschusses Kultur, Sport und Jugend unter Anja Hißnauer (Bürgernahe) waren sich alle Mitglieder einig: Einstimmig wurde die Umwandlung der Stadien I und II im Pinneberger Fahlt in Kunstrasenplätze durchgewunken. Damit steht dem Projekt nichts mehr im weg. 1,5 Millionen Euro wird es insgesamt kosten – der Ausschuss gab zunächst Mittel in Höhe von 95.000 Euro für die Planung frei. Für Stadion I soll eine Förderung über maximal 25.000 Euro vom Land kommen, für Stadion II noch einmal 90.000 Euro sowie 120.000 Euro vom Kreis. Zudem wird der VfL Pinneberg 300.000 Euro stemmen.

Elmshorn Die Zahl der Sterbefälle ist in Elmshorn seit zehn Jahren kontinuierlich höher als die Zahl der Geburten – und trotzdem wächst die Bevölkerung kontinuierlich. Boomtown Elmshorn: Laut Stadtverwaltung lebten Ende 2017 insgesamt 51.866 Menschen in der größten Stadt im Kreis Pinneberg, so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Bevölkerung um 448 Einwohner an. Seit 2013 kennt die Entwicklung der Einwohnerzahl nur eine Richtung: nach oben. Auch kreisweit ist Elmshorn Spitzenreiter. Laut einer Studie, die der Kreis Pinneberg in Auftrag gegeben hatte, wird Elmshorn bis 2030 ein Einwohnerplus von 3200 verzeichnen. Der mit Abstand höchste Zuwachs. Zum Vergleich: Auf den Plätzen zwei und drei folgen Pinneberg (plus 2400 Einwohner) und Wedel (plus 2150).

Wedel Erste Beschlüsse für eine Erweiterung der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) fasste die Politik vor gut zwei Jahren. In den vergangenen Sommerferien begann die konkrete Bauphase. Und am Donnerstag schließlich wurde Einweihung gefeiert. In festlichem Rahmen und musikalisch unterstützt von Schülern der GHS konnte Schulleiter Andreas Herwig-Soroka den Schlüssel für drei neue Klassenräume aus den Händen von Bürgermeister Niels Schmidt entgegennehmen. Der hatte ihn vorher, soviel Zeit muss sein und so schreibt es zudem das Protokoll vor, aus den Händen von Architekt Gernot Guzielski überantwortet bekommen.

Schenefeld Den Blick gen Himmel gerichtet sind Vögel am besten zu entdecken. Das dachte sich auch eine Gruppe interessierter Menschen und machte sich unter Leitung der Nabu-Expertin Margrit Meixner auf zu einer Vogelwanderung in Schenefeld. Zu Gesicht bekamen sie viele Vögel, unter anderem Grünfinken, Elster und Rotkehlchen. Auch den Vogel des Jahres 2018 – den Star – entdeckte die Gruppe. Meixner gab weitere Erklärungen zu Lebensraum, Verhalten und der Umwelt.

Uetersen Gasalarm in Uetersen, der keiner war. Donnerstag, kurz vor 7 Uhr: Die Funkwecker der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen piepten, in einer Wohnung am Tornescher Weg sollte es nach Gas riechen. Die zeitgleich informierte Polizei sperrte den betroffenen Straßenabschnitt weiträumig ab, die Feuerwehr, ausgerüstet mit feinsten Messgeräten, nahm ihre Arbeit auf. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden, kein Gasaustritt war feststellbar. Als sich auch der Energieversorger davon überzeugt hatte, konnte der Einsatz beendet werden.

Hamburg Im Prozess um einen brutalen Angriff auf einen Obdachlosen am Hamburger Bahnhof Ohlsdorf hat der Angeklagte die Tat gestanden. „Wie es genau abgelaufen ist, weiß ich aber nicht mehr“, sagte der 27-Jährige am Donnerstag vor dem Hamburger Amtsgericht. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Schleswig-Holstein Terrorismus, Extremismus, Reichsbürger: Über extremistische Aktivitäten in Schleswig-Holstein berichtet Innenminister Hans-Joachim Grote am Donnerstagvormittag, als er den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellt. Eine wesentliche Rolle spielt demnach die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. Die Gefährdungslage gilt für Deutschland nach wie vor als hoch. „Angesichts der angespannten Sicherheitslage gilt es ganz besonders, Gefahren für unsere Demokratie frühzeitig zu erkennen. Der Verfassungsschutz erweist sich dabei als unverzichtbares und funktionierendes Frühwarnsystem zum Schutz unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, sagte Grote am Donnerstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2017 in Kiel.