Kripo sucht Zeugen : Pinneberg: 75-Jährige stürzt nach Raubüberfall im Drosteiweg

Der Täter sprühte der Frau eine Flüssigkeit ins Gesicht und entriss ihr dabei die Handtasche.

von Felisa Kowalewski

12. Januar 2021, 12:56 Uhr

Pinneberg | Schock am Abend: In Pinneberg ist eine 75-Jährige am Montag (11. Januar) von hinten überfallen und ausgeraubt worden. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Demnach entriss ihr der Täter die Handtasche, während er der Seniorin eine Flüssigkeit ins Gesicht sprühte. Die Frau stürzte und kam zur Sicherheit in ein Krankenhaus.

Überfall mit Pfefferspray?

Nach Angaben der Polizei war die Frau um 19.10 Uhr im Drosteiweg unterwegs. Sie ging zu Fuß in Richtung Drosteipark, als der Täter sie von hinten überraschte. Die Flüssigkeit sprühte er ihr direkt in die Augen. Es könnte sich dabei um Pfefferspray gehandelt haben, so die Polizei.

Tasche taucht leer wieder auf

Die 75-Jährige stürzte und der Täter entkam unerkannt mit ihrer Handtasche. Zur Hilfe gerufene Rettungskräfte brachten die Frau anschließend ins Krankenhaus.

Eine Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Allerdings wurde die Tasche der Frau ohne Wertgegenstände im Drosteipark gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter durch den Park in Richtung Dingstätte flüchtete.

So sah der Täter aus

Der Täter wurde als etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Er trug zudem eine Kapuze. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (04101) 2020.