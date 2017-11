Marketingaktion : Pink Friday in der City Pinneberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Geeske Johanna Lütjens 1 von 1

Pinneberg | „Was Amerika kann, kann Pinneberg schon lange und schwarz kann jeder!“, so die Aussage von Claudia Patt, Veranstaltungsplanerin der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg. Der Zusammenschluss der örtlichen Unternehmen plant die Umsetzung eines neuen Projektes: Der „Pink Friday“ wird am Freitag, 24. November, erstmalig in der Pinneberger Innenstadt stattfinden.

Das Datum ist nicht zufällig gewählt, genau einen Monat später ist Heiligabend. „Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, ohne schon vollends im Weihnachtsstress zu sein“, so Susan Burmester von der Wirtschaftsgemeinschaft. Vorbild für die Aktion ist der „Black Friday" in den Vereinigten Staaten. Es ist immer der erste Freitag nach Thanksgiving, der traditionell das Weihnachtsgeschäft einläutet. An diesem Tag locken die Geschäfte die Kunden mit unglaublich hohen Rabatten an. Aber warum ist es in Pinneberg der „Pink Friday“?

„Lautsprachlich passt das Wort Pink zu Pinneberg. Es ist ein farblicher Kontrast, der unseren Verkaufstag von dem amerikanischen Pendant abgrenzt“, erläutert Patt.

Der Verkaufstag der besonderen Art lockt mit vielfältigen Aktionen und Rabatten in gut 20 Geschäften der Innenstadt. Um 10 Uhr beginnen die ersten Händler ihren Sonderverkauf, um 21 Uhr wird der „Pink Friday“ zu Ende sein. „Die Geschäftsinhaber entscheiden selbstständig, in welchem Zeitrahmen ihre geschäftsinternen Aktionen laufen. Wir möchten niemandem diesen Sonderverkaufstag aufzwingen. Alle Händler, die mitmachen, denken sich eigenständig Aktionen aus und das ist gut so“, erklärt Burmester. Die Rabatte liegen teilweise bei 50 Prozent. Die Drogeriekette DM spendet fünf Prozent ihres Tageserlöses an das Jugendrotkreuz Pinneberg. Die Mitarbeiter der Buchhandlung „Bücherwurm“ werden frei nach dem Motto „Erst die Schnäppchenjagd, dann die Entspannung“ ab 16 Uhr eine jütländische Kaffeetafel in ihren Räumlichkeiten aufbauen und stündlich andere Leckereien anbieten. Dort können die Schnäppchenjäger entspannen und gleichzeitig ein wenig in den Büchern stöbern.

Im Januar des vergangenen Jahres beschloss die Wirtschaftsgemeinschaft, dass sich in Pinneberg etwas tun muss. „Es ist seit langem die erste gemeinsame Aktion, die wir zusammen auf die Beine stellen“, freut sich Hermann Kunstmann vom gleichnamigen Modehaus. „Wir haben zwar auch schon gemeinsame Aktionen an den verkaufsoffenen Sonntagen gehabt, aber noch nie eine komplett eigene Veranstaltung in Kooperation geplant.“

„Der Handel muss sich bewegen. Pinneberg bietet so viele Möglichkeiten“, so Tim Glindmeyer von der Ernst Glindmeyer KG. Jessica Wiekhorst, ebenfalls Veranstaltungsplanerin bei der Wirtschaftsgemeinschaft, fügt hinzu: „Langfristig gesehen soll der ,Pink Friday’ jedes Jahr stattfinden. Wir haben schon einiges geplant.“

Die Liste aller teilnehmenden Geschäfte mit ihren jeweiligen Aktionen ist im Veranstaltungskalender auf der Webseite der Wirtschaftsgemeinschaft zu finden. Auf der zugehörigen Facebookseite werden die Informationen laufend aktualisiert.