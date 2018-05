Piloxing lässt Pfunde purzeln

von René Erdbrügger

18. Mai 2018, 13:40 Uhr

Die neue Trendsportart Piloxing ist ein Intervalltraining, das die Kilos purzeln lässt und den Körper strafft und stärkt. In dem Workout, speziell für Frauen entwickelt, werden Elemente aus dem Fitnessboxen mit Pilates und Tanz kombiniert. Die Pinneberger Volkshochschule (VHS) bietet ab Donnerstag, 14. Juni, einen dreiteiligen Kursus an. Trainiert wird von 19 bis 20 Uhr im Gymnastikraum der Jahnhalle, Richard-Köhn-Straße 75 in Pinneberg. Die Kosten betragen 23,30 Euro. Ansprechpartnerin ist Doris Steckmeister, Verwaltungsfachangestellte Fachbereich Gesundheit. Sie ist unter (0 41 01) 21 13 15 erreichbar.