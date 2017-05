Region Pinneberg in Kürze : +++ Pfingstgottesdienst in Pinneberg +++ ADFC Fahrradklimatest +++ Elbvertiefung: Senat fühlt sich bestärkt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Pinneberg Das hat Tradition: Für Montag, 5. Juni, laden die Pinneberger Kirchengemeinden zu einem ökumenischen Pfingstgottesdienst ein. Beginn ist um 10.30 Uhr vor der Drostei in der Kreisstadt.

Wedel „Aus unserer Sicht hat sich nichts Wesentliches verändert“, sagt Jürgen Lieske nüchtern. Der Sprecher der örtlichen Fahrradlobbyisten kommentiert die neuen Zahlen, die der bundesweite ADFC Fahrradklimatest 2016 für Wedel bereithält. In der Gesamtbewertung ging’s unter den 92 Fragebogenrückmeldungen in der Note ein Zehntel von 4,2 auf 4,1 hinauf: nach wie vor ausreichend. Im Ranking innerhalb der Stadtgrößen fiel Wedel damit aber zurück. Auf den 284. Platz bei 364 Mitstreitern. In der letzten Befragung 2014 landete die Rolandstadt noch auf Platz 274 von 292 etwa gleichgroßen Städten.

Elmshorn 6477 Jungen und Mädchen besuchen in Elmshorn zurzeit die sechs öffentlichen Grund- und fünf weiterführenden Schulen. Und es werden mehr. Laut Schulentwicklungsplan werden im Jahr 2029 schon 6732 Jungen und Mädchen die elf Einrichtungen besuchen. Auf die Stadt kommt was zu.

Uetersen Die Männer der Chorknaben Uetersen nehmen in diesem Jahr am Weltsymposium für Chormusik teil. Das elfte Event seiner Art findet vom 26. bis 30. Juli in Barcelona statt. Das Sonux-Ensemble − so bezeichnen sich die Männer, wenn sie abseits des Konzertchors unterwegs sind, um zu singen − ist der einzige Männerchor beim Festival. Insgesamt beteiligen sich 24 ausgewählte Chöre an dem Treffen. Der Verein Uetersen Stadt Marketing unterstützt die Fahrt mit 1250 Euro. Ein entsprechender Scheck wurde Leiter Hans-Joachim Lustig jetzt von Raimer Schölermann vom USM-Vorstand überreicht.

Schenefeld Aufgrund der Pfingstfeiertage ergeben sich folgende Änderungen der Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schenefeld: Am Sonnabend, 3. Juni, bleibt das Bürgerbüro geschlossen. Dafür hat die Anlaufstelle am Sonnabend, 10. Juni, von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Hamburg Der Hamburger Senat fühlt sich in seinem Einsatz für die Elbvertiefung bestärkt, nachdem die Experten die schriftliche Begründung des Bundesverwaltungsgerichts zum Urteil vom 9. Februar analysiert haben. „Die Fahrrinnenanpassung wird kommen“, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) gestern. „Das schriftliche Urteil bestätigt diese Einschätzung Hamburgs und des Bundes vollständig.“ Es zeige sich, dass das Urteil einen Erfolg für die Fahrrinnenanpassung darstelle. Abgesehen von acht Textstellen lege das Gericht auf knapp 600 Textstellen dar, warum die gesamte übrige Klage ohne Erfolg bleibe.

Hamburg Das The Fontenay an der Außenalster soll der neue Star unter Hamburgs Luxushotels werden. Seit Montag steht fest, wann es los geht – und was eine Übernachtung kostet. Die Eröffnung des Fünf-Sterne-Superior-Hauses von Milliardär Klaus-Michael Kühne ist auf den 15. Oktober terminiert, so hat es der geschäftsführende Direktor, Thies Sponholz, jetzt mitgeteilt. „Ich kann es kaum erwarten, wenn sich dieses außergewöhnliche Haus in ein paar Monaten mit Leben füllt und wir präsentieren können, woran so viele Menschen mit Engagement und Leidenschaft gearbeitet haben.“

Schleswig-Holstein Im Zuge der Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein werden jetzt auch die Arbeitsgruppen aktiv. Am Montagnachmittag trafen zunächst die Finanzexperten zusammen. Um die Finanzen geht es auch im nächsten Treffen der großen Koalitionsrunde von CDU, Grünen und FDP, die am Donnerstag in Kiel zusammenkommt. Die drei Parteien hatten insgesamt sechs Arbeitsgruppen gebildet, von denen jede der beteiligten Parteien jeweils zwei leitet. Bei den Finanzen hat Ministerin Monika Heinold (Grüne) den Vorsitz.