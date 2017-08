Pferde als fähige Therapeuten

vergrößern 1 von 3 Foto: Schmidt (2) 1 von 3

„Setz dich durch“, ruft Reitlehrerin Lena Schröder. Sie steht in der Mitte des Springplatzes auf dem Lindenhof in Waldenau und ermutigt ihre Schülerin Hanna (Name von der redaktion geändert), die versucht das Pony Champee in Trab zu versetzen. Das dauert eine ganze Runde, aber dann hat sie es geschafft. „Das machst du sehr gut. Toll“, lobt Lena ihre Schülerin. Für Hanna ist die Reitstunde aber nicht nur ein Freizeitspaß, sondern für sie ist es eine Therapie. Nach längerem Klinikaufenthalt aufgrund einer Essstörung begann das junge Mädchen im „Reit- und Therapiezentrum Lena Schröder“ ihre Körperkraft und auch ihr Selbstbewusstsein wieder aufzubauen.

Das Therapiepferd hat sie ganz allein von der Koppel geholt und es für den Unterricht vorbereitet: Das fordert sicheres und entschiedenes Auftreten. Champee ist zwar gutmütig, aber er will überzeugt werden. Das große Tier zu betreuen, soll dem Mädchen Verantwortung vermitteln und ihr helfen, ihre Zurückhaltung zu überwinden. Die Reitlehrerin erläutert: „Man muss sich behaupten“, und ermutigt das Mädchen mit den Worten: „Du schaffst das. Ich vertraue dir.“ Hanna scheint stolz zu sein, als sie die Aufgabe ohne Hilfe bewältigt. Es zeigt, wie schüchterne Kinder Verantwortung übernehmen und daran wachsen können.

„Pferde begegnen jedem Menschen gleich, egal ob mit Brille, Krücke oder Rollstuhl“, erläutert Schröder die Qualitäten des tierischen Therapeuten. Das Pferd könne auch Defizite ausgleichen: „Auf dem Pferd sind alle gleichgestellt.“ Durch die neutrale Einstellung der Vierbeiner können Kinder und Erwachsene einen Therapiepartner finden, der sie unterstützt und nicht urteilt. Mit Hilfe der Ausstrahlung der Tiere lernen die Schüler sanft und sensibel mit ihnen umzugehen und ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. „Das Pferd spiegelt den Menschen, gerade auch unpassendes Verhalten gibt ein Pferd sehr direkt zurück,“ so die Reittherapeutin. Gerade deswegen komme es auf eine glückliche Pferd-Patient-Paarung an.

Mit drei Pferden hatte Schröder einst angefangen, mittlerweile stehen aufgrund der hohen Nachfrage zehn bis zwölf vierbeinige Therapeuten zur Verfügung: „Wir haben das Glück, dass wir viele verschiedene Pferde haben“, sagt Schröder, „denn dieses breite Spektrum ermöglicht es, das passende Pferd für jeden Patienten zu finden“. Körperbehinderte mit Spastiken oder Patienten mit beeinträchtigten Muskeln bräuchten ruhige Pferde mit regelmäßigen Gangarten. Auch müsse man gerade bei Körperbehinderten auf das Größenverhältnis achten: Die Beinweite des Menschen müsse zur Rumpfgröße des Tieres passen, damit das Reiten helfe, erläutert Schröder. Hektische Kinder könnten sogar ein Pferd bekommen, das etwas mehr Temperament hat: „Sie merken dann, dass es auch mal reagiert, wenn sie herumwirbeln und müssen sich für das Pferd beruhigen.“

Wichtigstes Element bleibt aber der Spaß an der Sache. Immer wieder vergewissert sich Schröder, dass Hanna Freude an den Stunden hat und sich wohlfühlt. Solch positiven Gefühle unterscheiden diese Therapieform von vielen andern. „Die Kinder wachsen hier über sich hinaus, denn sie wollen das unbedingt.“ Dadurch seien es nicht immer Erwachsene oder Therapeuten, die belehrend einwirken, sondern der Patient kommuniziere mit dem Pferd direkt, entwickele seine Motivation aus sich heraus.

„Selbst nach zehn Jahren habe ich immer noch diese Begeisterung. Das ist die beste Bestätigung für meine Arbeit“, sagt Schröder. Dabei hat sie vorher als Bankkauffrau gearbeitet. Doch ihr Herz wollte zu Pferden und Menschen, und so schulte sie um, machte sich erfolgreich selbstständig. Besonders wichtig beim Pferd sei ihr, dass es soziale Wesen sind, die die Menschen herausfordern und sie dazu bringen, aus sich herauszukommen. „Das Pferd ist der beste Therapeut“, versichert die Reittherapeutin.





von ina

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr