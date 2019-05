An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

22. Mai 2019, 22:00 Uhr

Pfandsystem für Zigarettenstummel – eine gute Idee? Ja, das könnte funktionieren. Nein, das bringt doch nichts. Naja, immerhin wird sich mit diesem Problem mal beschäftigt. zum Ergebnis

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) landen drei Viertel der täglich gerauchten Zigaretten nicht in einem Aschenbecher, sondern auf dem Boden. Um die Umweltverschmutzung zu stoppen, fordert die Initiative „Die Aufheber” in einer Petition ein Pfandsystem auf Zigarettenstummel ab 2023. Der Vorschlag: Zu jeder verkauften Schachtel sollte ein Taschenaschenbecher mitgegeben werden. Wenn dieser voll zurückgebracht wird, erhält der Käufer seinen Pfand zurück.