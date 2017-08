Der lange, lästige Weg zur Arbeit : Pendeln zwischen Pinneberg und Hamburg - ein Erfahrungsbericht

vergrößern 1 von 3 Foto: Heider 1 von 3

Pinneberg | Es ist 8.09 Uhr und die S31 verlässt den Bahnhof von Pinneberg in Richtung Hamburg. Die Menschen hören Musik und schauen aus dem Fenster, lesen, starren auf ihre Smartphones oder sitzen einfach mit geschlossenen Augen da. Jeder scheint seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. In Pinneberg sind noch Sitzplätze frei. Nach und nach steigen aber immer mehr Gäste hinzu. Irgendwann sind nur noch Stehplätze übrig. Alltag für viele Pendler – und an diesem Tag auch für mich.

Laut einer aktuellen Studie der Bundesagentur für Arbeit pendeln mehr als die Hälfte der Berufstätigen aus dem Kreis Pinneberg zu ihrem Arbeitsplatz. Von 123.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigen haben 66.196 ihre Arbeitsstelle außerhalb der Kreisgrenzen. Die Müdigkeit der Bahnfahrer ist den Gesichtern deutlich anzusehen und auch ich bin noch nicht ganz wach. Neun Jahre lang gehörte ich auch zu den Pendlern, die täglich länger als eine Stunde morgens und abends unterwegs waren. Mir hat das nie viel ausgemacht, weil ich es nicht anders kenne. Andere Pendler können dem ewigen Sitzen in Bus und Bahn nicht viel abgewinnen. Für sie ist es ein notwendiges Übel.

Sven Prieß sitzt am Fenster. Er macht am liebsten in der S-Bahn einfach die Augen zu: „Ich will von den anderen Menschen morgens nichts mitkriegen.“ Seit mittlerweile drei Jahren pendelt er von Montag bis Sonnabend zwischen Tangstedt und Hamburg. „Es ist mühselig“, klagt der 54-Jährige. Aber der Wohnraum sei im Umland günstiger, weshalb er den etwa 80-minütigen Weg zu seinem Arbeitsplatz auf sich nimmt.

„Ab Pinneberg geht es“, sagt Prieß über seine Verbindung. Der Weg aus und nach Tangstedt sei jedoch eine Katastrophe. „Der Bus fährt nur stündlich und der letzte um 20 Uhr. Wenn man den verpasst, hat man ein Problem.“ Gerade bei seinem Beruf als selbstständiger Maler sei das Pendeln mit der Bahn aber ein echtes Problem. Prieß muss sein Maler-Equipment selbst zu den wechselnden Baustellen bringen und ohne Auto gestalte sich der Transport schwierig. Es geht aber nicht anders – ohne Führerschein.

Sobald er wieder fahren darf, will er wieder auf das Auto umsteigen – nicht nur weil es ihm erleichtert, seine Ausrüstung zu transportieren. „Mit dem Auto ist man flexibler“, erläutert Prieß. Für Rüdiger Bledau ist das Auto dagegen keine Alternative. Entspannt lehnt sich der 57-Jährige um 8.49 Uhr auf seinem Sitz in der S-Bahn nach Hamburg zurück. „Wo soll man denn parken?“, fragt der Rechtsanwalt rethorisch. Die ständige Parkplatzsuche in Hamburg sei ihm viel zu stressig und mietbare Parkplätze in der Nähe der Kanzlei, in der er arbeitet, seien teurer als eine Monatsfahrkarte. Bledau ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zufrieden. Die S-Bahn fährt morgens im Zehn-Minuten-Takt und sei sehr pünktlich. Bereits seit 1997 pendelt Bledau zwischen seinem Geburtsort Pinneberg und Hamburg. Erst als Student, jetzt als Berufstätiger. Das habe sich einfach so ergeben. An das Pendeln hätte er sich schnell gewöhnt. „Das Umsteigen ist lästig, aber die Zeit ist für einen Arbeitsweg okay“, findet der Rechtsanwalt. Etwa 55 Minuten braucht er von Tür zu Tür. In der halben Stunde Fahrzeit könne er in dem Magazin lesen, das während des Interviews auf seinem Schoß liegt, oder vor einer Verhandlung noch einmal die Akten durchgehen.

Um diese Zeit sei es in den Waggons auch immer leer. „Ich habe noch nie erlebt, dass ich keinen Sitzplatz bekommen habe“, sagt Bledau. In den frühen S-Bahnen wie an diesem Morgen ist es dagegen fast immer voll. Trotz der vielen Menschen bleibt es ruhig im Waggon, weil niemand spricht. Nach 32 Minuten erreiche ich den Hamburger Hauptbahnhof. Für die meisten Mitfahrer geht es nun noch weiter mit Bus oder Bahn. Pendler teilen ein Schicksal. Ob sie es als ein solches empfinden, hängt letztlich aber von der Einstellung ab. Die Zeit kann gut genutzt werden. Zum Beispiel zum Musik hören, Zeitung lesen oder einfach zum Ausruhen.

Das denken Pendler über den ÖPNV

Pendler haben Tag für Tag mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen wie etwa ausgefallene Klimaanlagen, verspätete Züge oder anstrengende Mitfahrer, die einem den Start in den Tag erschweren. Wir haben nachgefragt und unsere Leser aufgerufen, uns von ihren persönlichen Pendlergeschichten aus dem Alltag zu berichten. Die Resonanz war überwältigend. Hier sind einige Antworten der Leser, die uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen.

Georg Juri Ray aus Pinneberg schrieb über Facebook: „Wenn man ab HH-Hauptbahnhof mit der S-Bahn bis Pinneberg fahren will, wartet man insbesondere nach 20 Uhr ewig an der S-Bahnstation Elbgaustraße auf die Weiterfahrt, weil zu wenig S-Bahnen nach Pinneberg fahren. Gerade zur Hauptverkehrszeit blockieren viele Fahrgäste mit Taschen und Jacken freie Plätze und machen diese in der Regel erst auf Bitten hin frei. Ich habe mich diesbezüglich an die Nordbahn gewandt. Von dort gibt es bisher keine Lösung für dieses im Grunde unverschämte Verhalten. Anders in der Schweiz, in der seit 2011 so etwas sogar bestraft wird.

Susanne Schölermann aus Uetersen: „Zum Winterfahrplan 2015 erhielten wir ab Tornesch Reisende unseren „Luxuszug“ nach Hauptbahnhof: Er kam um 07.20Uhr leer in Tornesch an und jeder fand ein Plätzchen. Und großer Schreck zum Winterfahrplan 2016: Unser Zug um 7.20 Uhr kam schon wohlgefüllt aus Elmshorn an – Luxuszug umgewandelt! Unsere rege Bürgerinitiative „Dorfbahnhof? Nein danke!“ hat unseren Luxuszug mit Einsatz ab Tornesch zurück erstritten! Auch meine Freundin und ich verbuchen einen Teil des Ruhms für uns, denn wir haben unermüdlich an Nah.SH geschrieben und herumgejammert, wie schrecklich voll die Züge morgens sind. Unser Wunsch wurde sozusagen erfüllt.“

Michael Lohmann aus Pinneberg: „Wer aus dem Umland nach Hamburg fahren muss und dafür die S- oder Regionalbahn nutzen will, steht schnell vor einem schwer lösbaren Problem: Wo soll er dort sein Auto parken? Am Pinneberger Bahnhof sind werktags schon um acht Uhr alle Parkplätze belegt; auch auf dem großen Parkplatz nahe der S-Bahn-Station Pinneberg-Thesdorf findet sich nach zehn Uhr oft kein Platz mehr.“

Corvin Ley aus Barmstedt schrieb über Facebook: Die Strecke zwischen Barmstedt und Henstedt--Ulzburg könnte mal ausgebaut werden, so dass sie öfter angefahren wird. Ich denke, es gibt genug Pendler, für die diese Strecke einfach mal kürzer ist.

Monika Reckewell aus Pinneberg: „Ich pendle jeden Tag mit dem Auto von Pinneberg nach Hamburg zur Arbeit. Mit ÖPNV würde ich trotz Verkehrsaufkommen doppelt so lange zum Arbeitsplatz brauchen. Das kann ich mir nicht erlauben, wenn ich Job und Familie vereinbaren möchte.“

Step Han aus Pinneberg schreibt über Facebook: „Jeden morgen Stau in der Elmshorner Straße. An der Kreuzung zur Hochbrücke gibt es nur einen Rechtsabbieger obwohl zwei möglich wären. Ziemlich leicht umzusetzen, es passiert dennoch nichts.“

Olaf Damm aus Halstenbek schrieb über Facebook: „Grundsätzlich bin ich mit der Verbindung und dem Service des HVV zufrieden. Was allerdings ein wenig stört ist, dass auf der Linie S21 die ältesten Züge Norddeutschlands fahren.“