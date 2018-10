von René Erdbrügger

05. Oktober 2018, 12:39 Uhr

Der Seniorenbeirat der Stadt Pinneberg lädt zum PC-Kursus für Senioren ein. Der nächste Termin ist am Donnerstag,

11. Oktober. Beginn ist um 15.30 Uhr im Raum „Apfel“ in der 1. Etage des ehemaligen Akad-Gebäudes, Am Rathaus 10, Pinneberg. Anmeldungen nehmen Karl-Heinz Schack unter Telefon (0 41 01) 78 13 55, Hans-Jürgen Emmelheinz unter (0 41 01) 7 25 48 und Bernd Früchtnicht unter Telefon (0 41 01) 85 18 49 entgegen.>

seniorenbeirat-pinneberg.de