Patientenkontakt immer wichtiger

Privatdozent Dr. Thomas Hofmann verlässt nach 15 Jahren das Regio-Klinikum Pinneberg

von Caroline Hofmann

29. Juli 2019, 16:00 Uhr

Pinneberg/Rellingen | Nach 15 Jahren ist für Privatdozent Doktor Thomas Hofmann im Regio-Klinikum Pinneberg Schluss. Seit diesem Monat ist der Kardiologe nicht mehr als Chefarzt in dem Krankenhaus tätig. Im Gespräch mit unserer Zeitung hat der 60-Jährige auf seine Zeit in Pinneberg und seine Anfänge als Arzt zurückgeblickt.

In den Kreis Pinneberg kam Hofmann im Jahr 2004. Dort übernahm er die Position des Chefarztes für die Abteilung der Inneren Medizin. Das Besondere an dem Wechsel: Hofmann baute zusammen mit einem Team die Kardiologie komplett auf. „Es gab vorher keine. Patienten mit einem akuten Herzproblem mussten nach Hamburg verlegt werden“, erklärt er. War es das, was ihn an der Stelle in Pinneberg gereizt hat? „Ja, es war eine herausfordernde Aufgabe. Eine Kardiologie von null auf hundert aufzubauen, macht man schließlich nicht jeden Tag“, sagt Hofmann weiter. Der Neuaufbau habe gleichzeitig eine Neugestaltung der Abteilung ermöglicht. 2005 eröffnete das Herzkatheterlabor in Pinneberg. Damit war so ein 24-Stunden-Herzkatheterdienst möglich. In seiner Zeit in Pinneberg hat Hofmann auch zahlreiche Kardiologen ausgebildet. Von 2013 bis zum Schluss leitete er die Klinik für Kardiologie. Während seiner Tätigkeit hat sich Hofmann einen Namen im Kreis Pinneberg und über die Grenzen hinaus gemacht.

Ein weiterer einschneidender Erfolg für Pinneberg: In enger Zusammenarbeit mit der Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) konnte die Behandlungszeit bei Herzinfarkten entscheidend gesenkt werden.

Der gebürtige Mainzer hat bereits im Alter von 15 Jahren eine Faszination für den Beruf des Mediziners entwickelt. „Einen Auslöser gab es nicht. Für mich war dieser Weg immer klar, und darauf habe ich immer hingearbeitet“, erklärt Hofmann. Gerade sein großes Interesse an den Naturwissenschaften ebnete seinen späteren Weg.

Nach dem Physikum wechselte Hofmann von der Universität Aachen nach Mainz. Sein Studium schloss er nicht nur mit einem Staatsexamen im Jahr 1983 ab: „Im gleichen Jahr habe ich noch promoviert. Meine Doktorarbeit hatte ich schon vor meinem Examen fertig.“ Einen Schwerpunkt seiner medizinischen Laufbahn legte Hofmann bereits in seiner Promotion fest. „Ich habe mich mit Herzrhythmusstörungen bei Herzmuskelerkrankungen beschäftigt“, erläutert er.

Seine erste Station in einem Krankenhaus war bereits ein Jahr später, 1984, als Zivildienstleistender im Echokardiografielabor des Universitätsklinikums Freiburg.

Die wohl prägendste Zeit seiner beruflichen Laufbahn erlebte Hofmann allerdings in Hamburg. Gemeinsam mit seinem Doktorvater, Professor Thomas Meinertz, kam er in die Hansestadt. Zuerst in die kardiologische Klinik des Krankenhauses St. Georg, danach ins Universitätsklinikum Eppendorf-Hamburg (UKE). 1997 wurde Hofmann dort Oberarzt, 1999 habilitierte er und erlangte damit die Lehrberechtigung Vorlesungen im Bereich Innere Medizin und Kardiologie im UKE als Privatdozent halten zu dürfen. „Dadurch war ich auch an der Studentenausbildung am Krankenbett beteiligt, was mir sehr viel Freude bereitet hat“, sagt Hofmann. Als Oberarzt erarbeitete er sich viele spezielle Katheterverfahren (beispielsweise die Behandlung von Herzklappen- und Aortenerkrankungen). Die Zeit im UKE habe ihn auch dazu gebracht, sich in Richtung einer leitenden Funktion weiterzuentwickeln.

Einen Mainzer Dialekt hat Hofmann trotz seines Geburtsortes nicht. „Ich lebe seit mehr als 30 Jahren in Hamburg. Ich fühle mich als Hamburger“, betont er. Einen Ausgleich findet der 60-Jährige im Klavierspielen. Autodidaktisch hat er es sich im Alter von zehn Jahren beigebracht. „Beim Klavier- und Orgelspielen kann ich am besten abschalten“, sagt Hofmann. Auch das Reiten war ein großes Hobby des Arztes. Doch seine größte Passion gilt dem Fliegen. „Ich verpasse bis heute keine Gelegenheit, in etwas einzusteigen, was Flügel hat“, sagt Hofmann und lacht. Die Begeisterung hat er vor einigen Jahren als Privatpilot ausgeübt, aber aufgrund seines Berufs sei das nicht aufrecht zu erhalten gewesen. Sein ganz besonderes Highlight: „Ich habe von meinen beiden Töchtern und meiner Frau zum Vatertag einen Auffrischungsflug in Heist geschenkt bekommen“, erläutert er.

Seine Familie ist es auch, die ihm stets den notwendigen Rückhalt gibt. „Alles, was ich mache, wäre nie möglich ohne die Unterstützung und Rückendeckung meiner Frau“, betont Hofmann. Entspannung bedeutet für ihn: „Ans Meer zu fahren oder in die Alpenregion. Dabei haben wir immer unsere zwei Golden Retriever im Blick, die überallhin mitreisen“, sagt Hofmann. Der schönste Urlaub sei allerdings der, in dem die gesamte Familie in Südfrankreich zusammenkomme.

15 Jahre lang hat Hofmann im Regio-Klinikum gearbeitet. Seinen Patienten bleibt der Kardiologe dennoch erhalten. Er hat seine eigene Praxis in Rellingen eröffnet. „Es ist für mich ein neuer Lebensabschnitt und die Fortführung der seit Jahren bestehenden Privatambulanz“, sagt Hofmann. Des Weiteren sei ihm ein direkter Umgang mit Patienten immer wichtiger geworden. Einen Nachfolger für Hofmann am Klinikum Pinneberg gibt es aktuell nicht.