Pastoren sehen und hören

von Dietmar Vogel

erstellt am 02.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Geschafft. Rechtzeitig vor dem 1. Advent wurden die seit Juni dauernden umfangreichen Sanierungen in der Rellinger Barockkirche gestern abgeschlossen. Das Gerüst ist abgebaut, die neuen LED-Lampen strahlen, die Mikrofone und Lautsprecher sind eingestellt, die zweite Empore kann endlich wieder genutzt werden.

Beschallung, Beleuchtung, Brandschutz – die drei Bs beschäftigten den Kirchengemeinderat seit Jahren. Dessen Vorsitzender Lennart Berndt, promovierter Theologe und Pastor gemeinsam mit Iris Finnern, Thorsten Pachnicke und Vikarin Gundula Meinert in der Kirchengemeinde, erinnerte gestern an das Schlüsselerlebnis von 2014: Nach den legendären „Prinzen“-Konzerten wurde das Brandschutzkonzept für Großveranstaltungen in Frage gestellt, die oberste Empore geschlossen. Doch mit dem Einbau einer Entrauchungsanlage im äußeren Laternen-Bereich, einer Notbeleuchtung für die erste und zweite Empore und einer Brandwächter-Ausbildung für Küster Alexander Voß kann die Kirche wieder voll genutzt werden. Statt etwa 600 passen künftig wieder etwa 800 Besucher in das Oktogon.



Amt für Denkmalpflege mit kritischem Blick





Selbstredend hat das Landesamt für Denkmalpflege mit Argusaugen auf die Sanierung in dem Barockbau von 1756 geschaut. Dass die Arbeiten mit „großer Sensibilität“ begleitet wurden, sei ein Verdienst der seit Jahren in Rellingen aktiven Haus-Architektin Christine Johannsen, betonte Berndt.

290 000 Euro hat die Gesamtsanierung gekostet. 187 000 Euro flossen allein in den Brandschutz. Die Elektronik mit 2,8 Kilometern von Elektro Schröder verlegten Kabeln verschlang 58 600 Euro, die dimmbare Beleuchtung mit Wand- und Hängeleuchten sowie Strahlern für Orgel und Altar kostete 45 000 Euro.

Die Elektronik ist spendenfinanziert, die Gemeinde Rellingen steuerte 87 000 Euro bei, der Förderverein machte 7000 Euro locker. Im morgigen Gottesdienst ab 10 Uhr erstrahlt das neue Kirchenjahr mit viel Musik in vollem Glanze.