Porträt : Pastor Mattern geht in den Ruhestand

von Tanja Plock

erstellt am 07.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Schenefeld | Ein verschmitztes Lächeln hat er. Und auch nach 27 Jahren als Pastor der Stephanskirchengemeinde in Schenefeld hat er noch Energie und Enthusiasmus für seinen Beruf. Wohl auch deshalb hört Michael Mattern zwar als Pastor in Schenefeld auf, wird aber weiter für die evangelisch-lutherische Kirche tätig sein. Aufgrund des Personalmangels ist Kirchenpersonal auch im Ruhestand gefragt. Wo und was er genau macht, kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Klar ist aber: Am Sonntag, 10. September, wird er mit einem Gottesdienst feierlich verabschiedet. Beginn in der Kirche, Hauptstraße 39, ist um 10 Uhr. Am Sonntag, 1. Oktober, übernimmt Pastorin Rinja Müller aus Hamburg die Stelle.

Zwar endet für Mattern nun ein Lebensabschnitt. Für den 65-Jährigen sei es aber kein Ruhestand in dem Sinne. „Es ist eine neue Situation“, sagt er. Der Pastor ist gebürtiger Hamburger. Er sei behütet in Othmarschen aufgewachsen. Der berufliche Werdegang habe sich „so ergeben“. In der Kirche engagierte er sich in der Jugendarbeit, organisierte Musikveranstaltungen. Mit einem Auftritt des damals noch nicht so bekannten Otto Waalkes habe er seine erste Jeans verdient. „90 D-Mark waren das“, erinnert er sich. Die Arbeit in der Kirchengemeinde fand er „einfach interessant“. So folgte das Theologie-Studium in Hamburg, Anstellungen in Kiel und Hamburg, dann der Wechsel nach Schenefeld. „Pastor sein ist der spannendste und schönste Beruf der Welt“, sagt Mattern. „Letztlich geht es um alles. Den Menschen, Gott, wie wir miteinander leben. Es geht um die großen Themen des Lebens.“ Er habe einige Menschen von der Taufe bis zur Beerdigung begleitet. Stets die richtigen Worte zu finden – das sei die größte Herausforderung. „Ich organisiere und rede gern“, führt Mattern aus. Die Fäden zusammenhalten, die kirchlichen Einrichtungen managen und Menschen für die Kirche begeistern. Das war sein Ziel – und er hat es gut gemeistert. Die Kirchengemeinde hat aktuell 2700 Mitglieder. Seit 1990 hat die Gemeinde lediglich 100 Mitglieder verloren. Laut Mattern ist der Schwund in anderen Nachbargemeinden deutlich größer. Dort verloren die Kirchengemeinden tausende Mitglieder. Mattern nennt dies schlicht „Glück“. Im Dorf seien immer wieder Menschen zugezogen. Zudem liege die Kirche zentral an der Hauptstraße. Dadurch sei die Aufmerksamkeit größer. Es liegt aber wohl auch daran, dass die Kirchengemeinde dort auf die Menschen zugeht. Die Stephanskirche hat sich deshalb auch beraten lassen, so Mattern. Über Kirchenchor, Hort, Kindergarten und Diakonie kommen Kontakte zustande, die halten. Zudem habe er das Glück, ein „wundervolles Team“ zu haben. Insgesamt habe die Kirche zwar an Einfluss verloren, so Mattern. „Wir leben in einer Welt, in der ich mich selbst oder andere zu Gott mache. Und wir haben viele Möglichkeiten.“ Der Glaube könne aber auch heute noch Halt geben. Der soziale Druck, zur Kirche gehen zu müssen, sei nicht mehr da. Deshalb sei mehr Einsatz gefragt. „Wir müssen aufpassen, dass Religion nicht verloren geht.“ Kirche müsse die Chancen nutzen, die sie hat, und selbstbewusst auftreten. „Man muss einfach seine Hausaufgaben machen. Wer nicht gut ist, verschwindet vom Markt“, urteilt er. „Die Leute rennen der Kirche nicht hinterher.“

Ob Mattern etwas bereut in seiner beruflichen Laufbahn? Der Pastor überlegt. „Ich habe mich in den ersten Jahren in Schenefeld zu wichtig genommen. Wenn ich etwas nicht durfte, habe ich es trotzdem gemacht. Solche Alleingänge würde ich heute nicht mehr machen.“