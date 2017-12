Region Pinneberg in Kürze : +++ Parkstadt ein Segen für Pinneberg +++ Schenefeld vergibt Ehrenpreis +++ Weihnachtsmarkt in Uetersen öffnet +++

von shz.de

erstellt am 08.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Pinneberg Moderate Wohnbebauung und die Ansiedlung von Bildungseinrichtungen sowie innovatives Gewerbe – die Pinneberger Parkstadt ist eine Erfolgsgeschichte. Das sagt Gerhard Thomssen (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung. Und er kann das auch belegen: Durch den Verkauf von Grundstücken verbuche die Stadt schon jetzt einen Überschuss von 5,7 Millionen Euro.

Schenefeld Die zehnköpfige Jury hat beschlossen, den Ehrenpreis der Stadt Schenefeld für das Jahr 2017 an die 19 ehrenamtlichen Prüfer für das Sportabzeichen zu vergeben. Von Mai bis Oktober stehen sie jeden Montagabend auf dem Sportplatz bereit, um Jung und Alt zu trainieren und die Disziplinen für das Sportabzeichen abzunehmen. Die Übergabe des mit 2.000 Euro dotierten Preises erfolgt beim Neujahrsempfang am 14. Januar.

Uetersen Heute wird der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone eröffnet. Drei Tage lang wird in der City gefeiert. Und auch der Lebendige Advent macht Station. Zu Gast ist er am Sonnabend, 9. Dezember, um 17 Uhr in Höhe des Presse-Cafés. Der Markt öffnet an allen drei Tagen von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Aussteller, Gastronomen und die veranstaltende Kaufmannschaft freuen sich auf ihre Besucher und hoffen auf Schnee.

Elmshorn Im Industriemuseum ist die Modernisierung des dritten Obergeschosses im Gange. Am 18. Januar eröffnet die Ausstellung dort wieder mit den Themen Schule und NS-Zeit.

Tornesch Vor der Begegnungsstätte Pomm 91 in Tornesch ist der Bodenbelag ausgetauscht worden. Wie Marion Grün, Leiterin des Bau- und Planungsamts, während der Sitzung des Bauausschusses mitgeteilt hat, ist in dem Eingangsbereich nun Betonpflaster ohne Fase verlegt. Es soll Besuchern des Pomm 91, die mit Rollatoren unterwegs sind, den Zugang deutlich erleichtern. Die Maßnahme ist laut grün Teil des Vorhabens, die Stadt Tornesch möglichst barrierefrei zu gestalten.

Barmstedt Dutzende Gespräche über Mängel an Fahrrädern hat die Barmstedter Polizei geführt und hunderte Drahtesel an den Schulen in der Region kontrolliert. Nun stehen die Ergebnisse fest: An 38 Prozent der Räder von Grundschülern entdeckten die Beamten Mängel, wie Polizeihauptmeister Ronald Brunke von der Barmstedter Polizei mitteilte. Bei den weiterführenden Schulen war die Quote etwas besser: Sie lag bei 33 Prozent. Eine gute Bilanz seien die Zahlen nicht: „Die sich abzeichnende Tendenz von Mängeln an jedem zweiten statt an jedem dritten Rad ist nicht zufriedenstellend“, so Brunke.

Quickborn Der heute in Wien lebende Quickborner Lyriker Timo Brandt (24) hat überraschend den mit 150 Euro dotierten Förderpreis der Quickborner Rotarier in der Sparte Literatur bekommen. Brandt war auf Einladung des Quickborner Kulturvereins für eine Lesung in seine Heimatstadt gekommen und stellte an der Seite von Kirchenmusiker Michael Schmult einem begeisterten Publikum seinen Gedichtband vor.