Region Pinneberg in Kürze : +++ Parkchaos am Badepark: Elmshorn handelt +++ Warnung vor Mitschnacker in Pinneberg +++ Weniger Straftaten in SH +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

16. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Immer wieder Parkchaos am Badepark in Elmshorn: Da in der Straße Am Krückaupark selbst Rettungswege zugeparkt worden sind, hat die Stadt jetzt in Absprache mit der Polizei reagiert und eine Halteverbotszone verhängt. Autos dürfen nur noch in den dafür gekennzeichneten Flächen abgestellt werden. Laut Bürgermeister Volker Hatje sollen am Badepark kurzfristig 20 bis 30 zusätzliche Parkplätze entstehen.

Schleswig-Holstein Deutlich weniger Straftaten haben Schleswig-Holsteins Polizisten im vergangenen Jahr beschäftigt. Sie „sind auf den niedrigsten Stand seit 1980 zurückgegangen“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) gestern bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2017. Die Zahl der darin erfassten Straftaten ging im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent auf knapp 189000 Fälle zurück. Zieht man ausländerrechtliche Verstöße ab, beträgt der Rückgang 3,9 Prozent. „Schleswig-Holstein ist 2017 sicherer geworden“, sagte Grote. Er führt den positiven Trend in der Statistik nicht nur auf die Ermittlungsarbeit der Beamten, sondern auch auf die Präventionsarbeit zurück. „Das ist ein Ergebnis der Arbeit der Landespolizei.“ Allerdings sank die Aufklärungsquote leicht von 54,5 Prozent in 2016 auf 53,9Prozent im Vorjahr.

Uetersen Gute Nachricht aus der Jürgen-Frenzel-Halle: Das Bakterium, welches das Badewasser verdreckt hat, konnte laut Verwaltung vernichtet werden. Die jetzt analysierten Wasserproben gäben keinen Anlass zur Besorgnis. Insofern heißt es nun wieder: Freie Fahrt für noch mehr Badespaß. Denn nach der Renovierung des großen Beckens mache das Schwimmen noch mehr Spaß, äußerten sich bereits junge und ältere Badegäste.

Barmstedt Auch im laufenden Haushaltsjahr werden aus der Barmstedter Nelke-Stiftung Gelder ausgezahlt und somit eine mittlerweile schon bemerkenswerte Tradition in der Schusterstadt fortgesetzt. Im Oktober des Jahres 2010 gründete die Stadt Barmstedt dieses Stiftung, die auf Grund der Hinterlassenschaft von Josef und Lucinde Nelke erforderlich wurde. Das Arztehepaar hatte in seinem Vermächtnis der Stadt Barmstedt ein Fünftel seines gesamten Vermögens in Höhe von 713642,96 Euro hinterlassen mit der Verknüpfung, dass dieses Geld künftig ausschließlich sozialen Zwecken zugute kommt – beispielsweise im Bereich der Jugend- und Altenhilfe, im Sport, für Kultur, Erziehung und Naturschutz.

Wedel An die Segelsaison des vergangenen Jahres denken Stephan Brandt und Holger Kranert mit gemischten Gefühlen zurück. „Das war schon alles sehr durchwachsen“, sagt Brandt. Damit meint er nicht etwa die anhaltenden Regenfälle, sondern den Wind. „Mit dem Wetter muss man klarkommen, aber Wind war entweder zu viel oder zu wenig“, sagt der ehrenamtliche Trainer des Segel-Vereins Wedel-Schulau (SVWS). „Das Gute ist, dass die Schüler alles kennengelernt haben. Schließlich müssen sie mit allen Witterungsbedingungen klarkommen“, erläutert Kranert. Die Schüler der beiden ließen sich nicht abschrecken und beendeten im vergangenen Jahr erfolgreich ihre Segelschulung beim Erwachsenensegeln. Im Mai soll das nächste Angebot starten – das Angebot geht mit dem dritten Kursus in seine fünfte Saison.

Pinneberg Die Leiterin der Grundschule Waldenau in Pinneberg warnt in einem Elternbrief vor einem Mitschnacker. Anlass ist ein Vorfall am Waldenauer Weg, der sich am Montag zugetragen haben soll: Zwei Viertklässler befanden sich auf dem Heimweg, als ein silberner Mercedes plötzlich neben ihnen fuhr und mit dem Motor aufheulte. Der Fahrer soll offensichtlich eine grauhaarige Perücke getragen haben, sein Gesicht sei geschwärzt gewesen. Der Mann soll die Beifahrertür geöffnet und Anzeichen gemacht haben, die beiden Jungen hineinziehen zu wollen. Die beiden Grundschüler liefen weg.

Quickborn Die Wände des Büros von Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) erstrahlen in einem neuen Glanz. Hafenbilder der Künstlerin Tanja Gott hübschen den Raum mit leuchtenden Farbtönen und außergewöhnlichen Motiven auf. Bereits seit vielen Jahren stellt der Kunstverein Quickborn Bilder verschiedener Künstler in den Räumen des Bürgermeisters aus. Kunstinteressierte können sich die Bilder anschauen.

Hamburg Das bisher größte Containerschiff in der Geschichte des Hamburger Hafens hat am Donnerstagmorgen am Burchardkai festgemacht. Nach Angaben des Hafens schlägt die 400 Meter lange und 59 Meter breite „CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ mit einer maximalen Ladekapazität von 20.600 Standardcontainern (TEU) den bisherigen Rekordhalter „Munich Maersk“ der dänischen Maersk-Line mit 20.568 TEU, die im August vergangenen Jahres erstmals nach Hamburg kam.